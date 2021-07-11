С живой лошадью, слуцкими поясами и орнаментом: посмотрите, какой яркой получилась премьера оперы «Дзiкае паляванне караля Стаха»

Предпремьерный показ оперы «Дзiкае паляванне караля Стаха». В партии Андрея Белорецкого - Народный артист Беларуси Владимир Петров Фото: Павел МАРТИНЧИК

Большой театр Беларуси закрывает 88-ой сезон премьерой оперы Владимира Солтана по одноименной повести Владимира Короткевича «Дзiкае паляванне караля Стаха». Премьера спектакля - 11 и 12 июля.

В субботу, 10 июля, состоялся предпремьерный показ. Партию Надежды Яновской исполнила Марта Данусевич, Андрея Белорецкого – народный артист Беларуси Владимир Петров.

В партии Надежды Яновской - Марта Данусевич Фото: Павел МАРТИНЧИК

Предпремьерный показ оперы «Дзiкае паляванне караля Стаха». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Андрей Белорецкий - Владимир Петров, Надежда Яновская - Марта Данусевич Фото: Павел МАРТИНЧИК

Режиссером-постановщиком спектакля выступила Анна Моторная, которая уже поставила на сцене Большого оперу Гуно «Фауст».

- Черты готического романа, мистической, исторической и романтической драмы – все это есть в романе Короткевича, в либретто Светланы Климкович и, конечно же, в музыке Владимира Солтана. Да, сегодня данное произведение может иметь множество интерпретаций и вариаций воплощения идеи. Но мы будем говорит о неповторимой атмосфере Беларуси, о ее традициях и людях, через реконструкцию обрядов, легенд, - сказала Моторная.

Она также отметила, что Владимир Короткевич создал произведение, которое вывело белорусскую культуру и литературу в совершенно другое пространство.

В сценографии были использованы мотивы, а также цветовая гамма слуцких поясов. А в костюмах будут угадываться принты, которые отсылают к белорусским иконам XV-XVI столетий. Во время спектакля на сцене появится живая лошадь.

Надежды Яновская - Марта Данусевич, Алесь Ворона - Андрей Селютин Фото: Павел МАРТИНЧИК

Андрей Белорецкий - Владимир Петров Фото: Павел МАРТИНЧИК

Предпремьерный показ оперы «Дзiкае паляванне караля Стаха» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Предпремьерный показ оперы «Дзiкае паляванне караля Стаха». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Предпремьерный показ оперы «Дзiкае паляванне караля Стаха». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Впервые опера «Дзiкае паляванне караля Стаха» была поставлена в 1989 году в соавторстве композитора Владимира Солтана с музыкальным руководителем спектакля Ярославом Вощаком и всей постановочной группой. Спектакль продержался в репертуаре 21 сезон.

Большой театр Беларуси свой новый, 89-ый сезон, также откроет оперой «Дзiкае паляванне караля Стаха». Показы запланированы на 8 и 9 сентября.

Дубатовк - Дмитрий Шабетя Фото: Павел МАРТИНЧИК

Большой театр Беларуси закрывает 88-ой сезон премьерой оперы «Дзiкае паляванне караля Стаха». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Предпремьерный показ оперы «Дзiкае паляванне караля Стаха». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Предпремьерный показ оперы «Дзiкае паляванне караля Стаха». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Большой театр Беларуси закрывает 88-ой сезон премьерой оперы «Дзiкае паляванне караля Стаха». Фото: Павел МАРТИНЧИК

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