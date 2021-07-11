Все о финале Евро-2020 Англия-Италия в 10 словах

Большинство болельщиков на "Уэмбли" будут англичане. Фото: Reuters

Взлет

Англия впервые за 55 лет сыграет в финале крупного турнира. После победы на домашнем чемпионате мира 1966 года англичане пять раз уступали в полуфиналах: на Евро в 1968-м и 1996-м, на ЧМ в 1990-м и 2018-м. В ожидании успеха вся страна родоначальников футбола поет «It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home» (он возвращается домой, футбол возвращается домой). Италия была чемпионом Евро-68, после чего проиграла финалы в 2000-м и 2012-м. Зато они выиграли два из четырех финалов чемпионатов мира (1982 и 2006 гг).

Непобедимая

Италия не проигрывает 33 матча (последний раз в 2018-м) и почти не пропускает. «Скуадра Адзурра» славится надежной защитой во главе с опытнейшими центрбеками «Ювентуса» Джорджо Кьеллини (36 лет) и Леонардо Бонуччи (34).

Противостояние

Соперники встречались 27 раз: 11 побед Италии, 8 - Англии и 8 ничьих. У Англии только одна победа в семи последних матчах. В двух последних встречах на Евро англичане проигрывали итальянцам, последний раз в 2012-м по пенальти. Италия никогда не уступала Англии в финальных стадиях крупных турниров.

«Уэмбли»

Шесть из семи матчей Евро-2020 Англия сыграет на 90-тысячном стадионе «Уэмбли». Из-за ковидных мер на арену допустят около 60 тысяч зрителей. Подавляющее большинство из них будут болельщиками Англии. Тренер англичан Гарет Саутгейт попросили своих фанатов не освистывать гимн Италии.

Королева

Перед матчем королева Великобритании Елизавета II написала письмо главному тренеру сборной Англииу Гарету Сатугейту:

«55 лет назад мне посчастливилось вручить Кубок мира Бобби Муру и видеть, что столь долгожданная победа значит для игроков, тренеров и болельщиков. Хочу поздравить вас от себя лично и от всех членов моей семьи с выходом в финал чемпионата Европы. И пожелать вам удачи в завтрашнем матче, надеясь, что история станет не только свидетельницей вашего успеха, но и целеустремленности и стойкости духа».

В 1966-м королеве было 40 лет, сейчас ей 95. В случае победы Саутгейт, а может быть и капитан команды Харри Кейн, получат титул сэра.

Клинч

Финалы большим турниров скупы на голы и таким же крайне упорным с акцентом на защиту ожидается сегодняшний матч. Обычно в основное время забивают один-два гола, а случается их не бывает вообще, как в прошлом финале 2016 года, когда португальцы забили французам только в овертайме. Говорит о минимуме голов и то, что Англия пропустила за шесть игр только один мяч, а Италия – три.

Ставки

Букмекеры минимальное преимущество отдают англичанам – коэффициент на победу 2,75, победа итальянцев - 3,15, ничья – 3,12. Англию хоть и минимально, но ценят выше из-за того, что общий уровень игроков у этой сборной выше. Кроме того, впервые за долгие десятилетия Саутгейт поставил сборной неброскую, прагматичную и крайне эффективную командную игру. Плюс матч будет проходить на родном для англичан «Уэмбли» при оглушительной поддержке зрителей.

Призовые

Призовой фонд, который УЕФА выделил на все команды – 331 млн евро. Каждая из 24 команд гарантированно получит 9,25 млн евро только за выход в финальную стадию турнира; победа в одном матче на групповой стадии - 1 млн евро, ничья – 750 тысяч; выход в плей-офф - по 2 млн евро, четвертьфинал – 3 млн, полуфинал – 5 млн; проигравший в финале получит 7 млн евро, а победитель турнира 10 млн. В итоге чемпион получит около 34 млн евро

Мнение

На различных спортивных сайтах проводятся опросы общественного мнения о том, за кого вы будете болеть в финале. Симпатии, причем с большим преимуществом (60-70%) на стороне сборной Италии, кажется не только на постсоветском пространстве, но и в мире. Возможно, на это повлиял спорный пенальти, который стал решающим в игре англичан против датчан.

Судья

Учитывая последние события, судья может сыграть решающую роль. Главным арбитром назначен голландец 48-летний Бьорн Кёйперс. Говорят, что отец жестко отучивал его от симуляций, когда Бьорн играл на юношеском уровне. С тех пор он и не любит симулянтов. По профессии Бьорн магистр делового администрирования. Он зарабатывает миллионы долларов, имея семейный бизнес – управление сетью супермаркетов. Кёйперс очень жесткий судья и может в прямом смысле слова нецензурно обругать даже самого звездного игрока.

P.S. Составы

Если изменения и будут, то коснуться одного-двух игроков. По версии УЕФА на поле выйдут:

Италия: Доннарумма; Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон; Барелла, Жоржиньо, Верратти; Кьеза, Иммобиле, Инсинье Не сыграет: Спинаццола (ахилл)

Англия: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу; Райс, Филлипс; Сака, Маунт, Стерлинг; Кейн Под вопросом: Фоден (ушиб)