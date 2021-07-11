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Минск11 июля 2021 20:20

Городской пикник Vulitsa Ezha: жара, сальса, устрицы и поросёнок за 450 рублей

В Минске прошел уже второй раз в 2021 году прошел фестиваль Vulitsa Ezha, на котором можно было отвлечься от рабочих будней в прохладной атмосфере столичного Ботанического сада
Сергей ЩЁГОЛЕВСергей ЩЁГОЛЕВ
Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Городской пикник Vulitsa Ezha в этом году проходил уже дважды. В прошлый раз, в июне, его посетило около 18 000 человек за два дня. На этот раз 10-11 июля людей пришло, пожалуй, поменьше, но это лишь увеличило приятные впечатления. Ведь очередей стало меньше, а значит, была возможность отведать больше вкусностей и испить напитков, а также поучаствовать в различных зонах активностей.

На городской пикник в Ботаническом саду пришло несколько тысяч посетителей.

На городской пикник в Ботаническом саду пришло несколько тысяч посетителей.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Разнообразие фуд-точек с уличной едой впечатляет: мясо, овощи и морепродукты на гриле, бельгийские вафли, веганская кухня, улитки, устрицы, блинный диджей-сет, разнообразие прохладительных напитков. Поучаствовать можно было в конкурсе на скорость в поедании чебуреков, станцевать сальсу, сыграть в гольф, испытать бурю эмоций на площадке виртуальной реальности и даже выиграть iPhone 12.

В одной из зон активностей можно было потанцевать под зажигательную кубинскую музыку.

В одной из зон активностей можно было потанцевать под зажигательную кубинскую музыку.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гриль.

Гриль.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Холодный квас жарким летом.

Холодный квас жарким летом.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Детям раздолье, взрослым отдых.

Детям раздолье, взрослым отдых.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пикни на траве.

Пикни на траве.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Lady Marris.

Lady Marris.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несмотря на жару танцевальная зона была полна.

Несмотря на жару танцевальная зона была полна.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приобрести можно было и ягоды.

Приобрести можно было и ягоды.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кинозал под открытым небом. Просмотр фильма "Форрест Гамп".

Кинозал под открытым небом. Просмотр фильма "Форрест Гамп".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Этого поросёнка можно было приобрести за 450 рублей.

Этого поросёнка можно было приобрести за 450 рублей.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тату.

Тату.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

От жары можно было укрыться в тенистых аллеях ботанического сада.

От жары можно было укрыться в тенистых аллеях ботанического сада.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года.

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Можно было сыграть в настольный хоккей.

Можно было сыграть в настольный хоккей.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.

Без названия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Настольный теннис.

Настольный теннис.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уставшие от развлечений малыши засыпали прям на руках, плечах своих родителей.

Уставшие от развлечений малыши засыпали прям на руках, плечах своих родителей.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Танцы.

Танцы.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В зону виртуальной реальности выстраивались очереди.

В зону виртуальной реальности выстраивались очереди.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года.

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Kipah. Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года.

Kipah. Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года.

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.

Без названия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мероприятие продолжалось до 22:00.

Мероприятие продолжалось до 22:00.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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