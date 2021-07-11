Городской пикник Vulitsa Ezha: жара, сальса, устрицы и поросёнок за 450 рублей

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Городской пикник Vulitsa Ezha в этом году проходил уже дважды. В прошлый раз, в июне, его посетило около 18 000 человек за два дня. На этот раз 10-11 июля людей пришло, пожалуй, поменьше, но это лишь увеличило приятные впечатления. Ведь очередей стало меньше, а значит, была возможность отведать больше вкусностей и испить напитков, а также поучаствовать в различных зонах активностей.

На городской пикник в Ботаническом саду пришло несколько тысяч посетителей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Разнообразие фуд-точек с уличной едой впечатляет: мясо, овощи и морепродукты на гриле, бельгийские вафли, веганская кухня, улитки, устрицы, блинный диджей-сет, разнообразие прохладительных напитков. Поучаствовать можно было в конкурсе на скорость в поедании чебуреков, станцевать сальсу, сыграть в гольф, испытать бурю эмоций на площадке виртуальной реальности и даже выиграть iPhone 12.

В одной из зон активностей можно было потанцевать под зажигательную кубинскую музыку. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гриль. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Холодный квас жарким летом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Детям раздолье, взрослым отдых. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пикни на траве. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Lady Marris. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несмотря на жару танцевальная зона была полна. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приобрести можно было и ягоды. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кинозал под открытым небом. Просмотр фильма "Форрест Гамп". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Этого поросёнка можно было приобрести за 450 рублей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тату. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

От жары можно было укрыться в тенистых аллеях ботанического сада. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Можно было сыграть в настольный хоккей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Настольный теннис. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уставшие от развлечений малыши засыпали прям на руках, плечах своих родителей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Танцы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В зону виртуальной реальности выстраивались очереди. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Kipah. Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ