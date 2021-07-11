Городской пикник Vulitsa Ezha: жара, сальса, устрицы и поросёнок за 450 рублей

Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Городской пикник Vulitsa Ezha в этом году проходил уже дважды. В прошлый раз, в июне, его посетило около 18 000 человек за два дня. На этот раз 10-11 июля людей пришло, пожалуй, поменьше, но это лишь увеличило приятные впечатления. Ведь очередей стало меньше, а значит, была возможность отведать больше вкусностей и испить напитков, а также поучаствовать в различных зонах активностей.
На городской пикник в Ботаническом саду пришло несколько тысяч посетителей.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Разнообразие фуд-точек с уличной едой впечатляет: мясо, овощи и морепродукты на гриле, бельгийские вафли, веганская кухня, улитки, устрицы, блинный диджей-сет, разнообразие прохладительных напитков. Поучаствовать можно было в конкурсе на скорость в поедании чебуреков, станцевать сальсу, сыграть в гольф, испытать бурю эмоций на площадке виртуальной реальности и даже выиграть iPhone 12.
В одной из зон активностей можно было потанцевать под зажигательную кубинскую музыку.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Гриль.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Холодный квас жарким летом.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Детям раздолье, взрослым отдых.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пикни на траве.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Lady Marris.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Несмотря на жару танцевальная зона была полна.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Приобрести можно было и ягоды.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Кинозал под открытым небом. Просмотр фильма "Форрест Гамп".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Этого поросёнка можно было приобрести за 450 рублей.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Тату.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
От жары можно было укрыться в тенистых аллеях ботанического сада.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Можно было сыграть в настольный хоккей.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Настольный теннис.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Уставшие от развлечений малыши засыпали прям на руках, плечах своих родителей.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Танцы.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В зону виртуальной реальности выстраивались очереди.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Kipah. Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Vulitsa Ezha - городской пикник. Минск, Ботанический сад. Июль 2021 года.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мероприятие продолжалось до 22:00.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ