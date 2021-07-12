«Брата смогли опознать только потому, что знали - он был водителем маршрутки в тот день»: подробности аварии под Молодечно, где погибли 4 человека

У погибшего водителя маршрутки Молодечно - Минск остались жена и трое детей. Фото: Следственный комитет

Страшная авария произошла в пятницу, 9 июля на молодечненской трассе Р28, недалеко от линии Сталина. Микроавтобус столкнулся с мотоциклом: маршрутка от удара загорелась, открытое пламя смогли потушить только спасатели, хотя помочь пострадавшим пытались и очевидцы.

В Следственном комитете позже описали предварительную картину того, что произошло: мотоцикл ехал в сторону Молодечно, выехал на «встречку» и столкнулся с маршруткой. Оба водителя, пассажир маршрутки и мотоцикла погибли. Ожоги лица и тела, которые получили погибшие, оказались настолько сильными, что эксперты не сразу смогли установить их личности. 12 июля появилась более подробная информация:

- Предположительно установлено, что за рулем мотоцикла мог находиться 47-летний минчанин, в качестве пассажира, вероятно, был 35-летний минчанин, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

За рулем маршрутки был 34-летний мужчина из Молодечно, пассажиром микроавтобуса, предположительно, был 36-летний минчанин.

«Саша раньше работал строителем, но с рождением третьего ребенка устроился водителем маршрутки»

У погибшего водителя маршрутки Молодечно - Минск остались жена и трое детей. В тот день Александр ехал по обычному рабочему маршруту.

жоги лица и тела, которые получили погибшие, оказались настолько сильными, что эксперты не сразу смогли установить их личности. Фото: Следственный комитет

- Саша раньше работал строителем, но с рождением третьего ребенка устроился водителем маршрутки Молодечно – Минск, - рассказывает Диана, его двоюродная сестра. - Насколько я понимаю, брата ведь и смогли опознать только потому, что было известно, кто был водителем в тот день. Он не первый год ездил по этому маршруту, дорогу знал прекрасно. Дети и семья для Саши были на первом месте, всегда с рейса ехал к семье, к дочкам. Самое страшное, что недавно похоронили его маму от вируса, и спустя какое-то время Саша погибает. Он был крестным моего сына – не знаю, как теперь сообщить эту новость.

Очевидцы аварии рассказывают, что на этом участке трассы стоят знаки ограничения скорости до 70 км/ч. Но ДТП в этом месте случаются нередко.

- Часто там бываю, ДТП здесь много. Последняя была в середине июня, когда «Пассат» столкнулся с фурой, тогда два человека погибли. Поток машин здесь обычно плотный, многие обгоняют даже по обочине. Камеры фиксации скорости здесь тоже есть, но эффект от них небольшой: водители проезжают камеру, и уже через сто метров набирают скорость, нарушают.

Дмитрий был на месте ДТП спустя несколько минут после столкновения.

- Бус уже начал загораться. Проезжающие мимо машины останавливались, пытались помочь потушить огонь, как минимум три огнетушителя опустошили. Люди пытались разбить стекла, чтобы водитель буса смог выбраться из машины, но не вышло. Уже через 5-7 минут на месте были спасатели.

Следователи по факту аварии возбудили уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Людей, которые что-то знают об этом ДТП, просят обратиться в УСК по Минской области по телефонам: 8-017-226-17-97 и 8-029-698-97-39.

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