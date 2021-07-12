Сборная Италии завоевала главный титул Евро-2020, обыграв родоначальников футбола в серии пенальти: что произошло во время финала на чемпионате Европы по футболу

Итальянцы стали чемпионами Евро-2020. Фото: REUTERS

Вот и наступил долгожданный финальный праздник Евро-2020. Впереди остался решающий барьер за главный титул Европы. 11 июля сборная Италии сыграла с Англией на стадионе «Уэмбли». Путь к кульминационной игре обеих команд получился разным. По предыдущим матчам финалисты доказали, что находятся в прекрасных физических кондициях и готовы поддерживать высокую скорость игры. Обе сборные сильны как команда.

ИТАЛИЯ

Подопечные Роберта Манчини продемонстрировали, пожалуй, самый яркий и качественный футбол на этом турнире. Уверен, все, кто следил за итальянской командой, ощутили удивление от преображения коллектива «скуадры адзурры». От привычного и прославленного оборонительного стиля игроки перешли к атакующей модели игры с высоким прессингом. Не раз превосходили во владении мячом, большую часть времени проводят в чужой зоне, больше всех на этом чемпионате создали опасных моментов. В целом, на игру основателей катеначчо приятно было смотреть, любой зритель, даже не поддерживающий Италию, признает, что новая тактическая модель Манчини приносит огромный кайф от просмотренного на поле. На групповом этапе итальянцы уверенно разобрались с Турцией (3:0), Швейцарией (3:0) и Уэльсом (1:0). Небольшие трудности «скуадра адзурра» испытала во время матча с Австрией в рамках 1/8 финала. Благодаря овертайму Италия одолела их со счетом 2:1. В четвертьфинале Манчини переиграл лучшую сборную мира – Бельгию (2:1). За путевку в финал итальянцы в непростом матче совершили подвиг против великолепной Испании, обыграв в серии пенальти (1:1, 4:2 – пен.). До определения победителя «голубая эскадра» на протяжении 33-ех матчей не знала поражений и сумела догнать испанцев по забитым мячам (12) на финальном турнире. Однозначно, за Италию будет болеть вся Европа.

По расчетам transfermarkt общая стоимость сборной Италии – 751 млн евро.

АНГЛИЯ

Несмотря на прагматичный и скучный футбол в исполнении Англии, стоит признать, коллектив Гарета Саутгейта исполнял блестящий тактический ход на протяжении всего ЧЕ-2020. Порой казалось, что «три льва» играли в экономном режиме. Как известно, футбольный мир порой жестокий, не всегда красота игры способна наградить игроков золотыми медалями. Глядя на внушительный состав скамейки запасных Англии, порой кажется, что Саутгейтг какой-то сумасшедший. Но оказавшуюся в финале команду и ее главного тренера вряд ли болельщик посмеет упрекнуть за неоднозначный выбор стартового состава. Большим преимуществом для англичан является домашняя арена «Уэмбли». Практически все матчи Англия провела на этом стадионе, местные фанаты всеми силами помогают родоначальникам футбола. На групповом этапе английская сборная не испытала проблем с Хорватией (1:0), Шотландией (0:0) и Чехией (1:0). В 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта одолели Германию (2:0). В четвертьфинале англичане добились самой крупной победы на этом турнире, обыграв Украину (4:0). В непростом полуфинальном матче Англия победила датчан (2:1) благодаря спорному пенальти на Стерлинге, который возмутил весь мир. Но победителей не судят, по игре «три льва» превосходили своего соперника по всем параметрам. Сумеют ли британцы в финальном матче продемонстрировать свой пик игры и воспользоваться козырем в виде «Уэмбли», ответ увидим после финальной игры.

По расчетам transfermarkt общая стоимость сборной Англии – 1 млрд 256 млн евро.

Ранее соперники не раз встречались между собой, где небольшое преимущество побед на стороне Италии. Несмотря на то, что итальянцы выглядели по игре убедительней, эксперты и букмекеры свое предпочтение отдали сборной Англии.

ОБЗОР МАТЧА

1-10 минута (2 минута – гол Люк Шоу)

Только матч начался, как англичане открыли счет на второй минуте. Харри Кейн разогнал контратаку пасом на Кирана Триппьера, а тот выполнил заброс в штрафную, где Люк Шоу точно пробил в ближний угол ворот – 1:0. Стоит отметить, этот гол стал самым быстрым в истории финалов ЧЕ. Неожиданное начало для Италии, теперь им придется впервые отыгрываться.

11-20 минута

Англичане действуют более бодро и уверенно чувствуют себя в ответственном матче. У итальянцев пока не получается удачно провести быструю атаку. Защитники «скуадры адзурры» часто проваливаются на фланге обороны. Признаем, стартовая двадцатиминутка за подопечными Гарета Саутгейта, которые смотрятся интереснее с точки зрения эмоции и структуры игры.

21-30 минута

Игра смотрится, возможно, забитый мяч помог командам действовать энергично. Итальянцы не спешат переходить в атаку. Очень мало ударов. Ближе к 30-ой минуте игра перешла в центр поля.

31-45 минута

Италия взяла мяч под свой контроль. Местная трибуна свистит. На 35-ой минуте Федерико Кьеза опасно пробил по воротам Пикфорда, мяч пролетел рядом со штангой. В концовке первого тайма коллектив Роберта Манчини усилил давление на ворота англичан, но успехом это не увенчалось. Команды ушли на перерыв.

46-60 минута

На старте второго тайма Рахим Стерлинг упал в чужой штрафной, пытаясь найти контакт с соперником. Рефери нарушения не увидел, матч продолжился. На 51-ой минуте Лоренцо Инсинье классно пробил со стандарта, мяч в красивой траектории обошел стенку и пролетел чуть выше девятки. На 59-ой минуте Инсинье снова заставляет вступить в игру голкипера Англии, опасно пробив с угла ворот.

61-70 минута (67 минута, гол Леонардо Бонуччи)

Подопечные Роберта Манчини всеми силами пытаются перевернуть ход игры. Федерико Кьеза создал убойный момент на 62-ой минуте. Игрок «Ювентуса» мощно пробил в нижний угол ворот, Пикфорд совершил сейв. Вся линия обороны Англии внимательно действовала до 66-ой минуты. После розыгрыша углового Леонардо Бонуччи после серии отскоков точным ударом добивает в сетку ворот – 1:1. Все начинается сначала.

71-80 минута

Финал близится к завершению. Кто рискнет открыться в последние минуты матча?! Болельщики очень взволнованы. Итальянцы больше владели мячом в эти минуты.

81-90 минута

В игре много борьбы и фолов. Команды действовали крайне осторожно. Дело близится к дополнительному времени.

Дополнительное время

91-105 минута

Игра прошла в спокойном темпе. Отрезками команды обменивались владением мячом. На 97-ой минуте Калвин Филлипс опасно пробил дальним ударом, рядом со штангой. На 104-ой минуте отличный момент возник у итальянцев. Андреа Белотти не сумел с добивания попасть в створ ворот.

106-120 минута

На старте второго овертайма Федерико Бернардески опасно пробил из-за пределов штрафной. Английский вратарь зафиксировал мяч. Последние минуты прошли с преимуществом англичан. «Три льва» всеми силами проверяли прочность обороны «скуадры адзурры». Финальные минуты завершились. Теперь командам предстоит определить чемпиона в серии пенальти.

Пенальти

Доминико Берарди - гол - 1:0

Харри Кейн - гол - 1:1

Андреа Беллоти - отбит вратарем - 1:1

Харри Магуайр - гол - 1:2

Леонардо Бонуччи - гол - 2:2

Маркус Рэшфорд - штанга - 2:2

Федерико Бернардески - гол - 3:2

Джейдон Санчо - отбит вратарем - 3:2

Жоржиньо - отбит вратарем - 3:2

Букайо Сака - отбит вратарем - 3:2

Таким образом, сборная Италии обыграла Англию в серии пенальти и становится лучшей сборной Евро-2020. Команды выдали отличную серию игр без поражений, но главный титул Европы достался подопечным Роберта Манчини. Поздравляем нового чемпиона Европы!