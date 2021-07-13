Первая собственная квартира – реально. Выгодная рассрочка на студии в ЖК «Гранд Хаус»

Лето - активная пора для выпускников и их родителей. Выпускные экзамены, сдача централизованного тестирования, мониторинг проходных баллов и зачисление в учебные заведения доставляют немало хлопот. А дальше перед родителями встает новый вопрос: где будет жить студент? Жилой комплекс «Гранд Хаус» делает выгодное предложение на покупку квартиры-студии площадью 31 м кв. в рассрочку до декабря 2023 года. Срок сдачи дома - декабрь текущего года.

Жилой комплекс «Гранд Хаус» - это монолитный дом, который находится в шаговой доступности от станции метро «Грушевка» и в 10 минутах езды от центра города. До любой точки города можно добраться максимально быстро и удобно благодаря отличному транспортному сообщению. У комплекса развита инфраструктура, первые два этажа в комплексе отведены под коммерческие помещения. Их занимают магазины, аптеки и другие заведения сферы услуг. Это удобно, так как повседневные товары можно купить в своем же доме.

Сколько нужно будет платить каждый месяц

Покупка квартиры в рассрочку предполагает первоначальный взнос 30% или 50% и оплату остатка стоимости ежемесячно равными долями в срок до декабря 2023 года. При этом чем меньше период рассрочки, тем выгоднее стоимость квадратного метра.

При этом самым выгодным вариантом будет оплата полной стоимости квартиры, где цена квадратного метра эквивалентна $1380. Рассмотрим примеры оплаты в рассрочку и размеры ежемесячного взноса:

- При размере первого взноса 30% от стоимости и рассрочке до декабря 2023 сумма первого платежа составит $13 824, ежемесячный платеж эквивалентно $ 1112. Стоимость квартиры в этом случае составит $ 46 081.

- При размере первого взноса 50% от стоимости и рассрочке до декабря 2023 года сумма первоначального взноса эквивалентна $22 723, ежемесячный платеж эквивалентен $784. Стоимость квартиры - $ 45 445.

- При оплате полной стоимости цена квартиры эквивалента $ 43 856.

Оплата производится на счет застройщика в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь. Для оформления рассрочки необходим только паспорт и ваше присутствие в отделе продаж, а сам процесс оформления займет не более 30 минут. Предложение акционных квартир ограниченно.

О квартире

Квартира такого формата отлично подходит как первое собственное жилье для студентов или молодых семей. Она сдается со свободной планировкой, выделенной зоной санузла и черновой отделкой. Ремонт такой квартиры не требует больших затрат, нет необходимости возводить дополнительные перегородки, достаточно сделать чистовую отделку - и уже можно принимать гостей.

В таких квартирах важно максимально рационально использовать пространство, выделяя при этом отдельные функциональные зоны. Один из вариантов зонирования - разделение зоны кухни и спального места с помощью раздвижной стеклянной перегородки. При этом в такой квартире обустраивается и полноценная кухня с обеденной группой, уголок для сна и отдыха, зона прихожей.

В квартирах устанавливают двухкамерные стеклопакеты REHAU, отлично сохраняющие тепло и обеспечивающие хорошую звукоизоляцию от уличного шума. Батареи Kermi с индивидуальными терморегуляторами дают возможность самим регулировать температуру и контролировать потребление теплоэнергии. Высота потолков - 2,7 метра.

Завершение строительства - декабрь 2021-го

В секции, в которой расположены квартиры-студии, на сегодняшний день полностью завершены монолитные работы и заполнение наружных стен кирпичом, сегодня полным ходом идет остекление оконных проемов, утепление наружных стен и прокладка инженерных сетей.

Преимущества жилого комплекса:

- Комплекс расположен в непосредственной близости от метро и имеет хорошее транспортное сообщение. До центра города можно добраться на метро или наземным общественным транспортом за 10 минут.

- На первых этажах комплекса размещены торговые объекты и предприятия сферы услуг: аптеки, кафе, туристические агентства, салоны красоты и иные.

- Завершающая стадия строительства и высокая готовность дома, ввод в эксплуатацию уже в этом году.

- Свободная планировка и черновая отделка позволяют сразу приступить к ремонту и зонировать помещения в зависимости от индивидуальных предпочтений.

- Высота потолков 2,7 метра, оконный профиль REHAU, импортные радиаторы отопления KERMI.

- Наличие паркинга с доступом на лифте из каждой секции, наличие мест для мотоциклов и велосипедов.

Для более детальной информации по условиям приобретения квартир и рассрочки обращайтесь в отдел продаж «Гранд Хаус» по тел.: +375 (17) 336-73-88, +375 (29) 534-30-00 или сайте. За последними новостями следите в инстаграм-канале grandhouse.by

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