"Я слова плохого не сказал о Батьке!": Сергея Соседова не пустили на «Славянский базар»

Сергею Соседову придется нарушить традицию приезжать в июле в Витебск. Фото: radiokp.ru

Вряд ли есть журналист, более верный «Славянскому базару», нежели Сергей Соседов. В Витебск много лет он приезжал в с большим удовольствием – и не просто работал, но и активно выступал на пресс-конференциях, старался в присущей ему экспрессивной манере рассказать, как можно улучшить фестиваль.

В этом году его приглашали в жюри белорусского «Х-Factor», однако Соседов после некоторых раздумий отказался, подробности о чем рассказал «Комсомолке».

А вот, что сообщил Соседов 12 июля: «Сегодня в InterMedia (российское информагентство в сфере культуры и развлечений. - Ред) пришло известие, что мне не только отказали в аккредитации на «Славянский базар», но и запретили въезд в Беларусь. Я всего-то отказался от участия в белорусском «Х-Факторе» и слова худого не сказал о Батьке», - возмущенно прокомментировал новость Сергей.

Кстати, весной 2021 года Сергей Соседов даже критиковал артистов, которые в этом году отказались ехать на "Славянский базар". Он говорил, что такие исполнители прежде всего отвернулись от зрителя. И политики в фестивале не больше, чем в любом другом массовом мероприятии.

Однако потом, пообщавшись со знакомыми и коллегами из Беларуси, музыкальный критик свое мнение несколько изменил.

Напомним, юбилейный 30-й «Славянский базар» в Витебске стартует уже на этой неделе и пройдет с 15 по 18 июля. В целях расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств.

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