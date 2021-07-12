ЧП на надувных горках в Александрии, где пострадали дети: что случилось и кого могут наказать

Вот такие нарушения иногда допускают при креплении надувных аттракционов. Фото носит иллюстративный характер. Фото: МЧС.

10 июля 2021 года в поселке Александрия Шкловского района сильный ветер снес надувные аттракционы, на которых играли дети. Несколько надувных горок поднялись в воздух, одну, как рассказали очевидцы, успели надрезать и ветер ее не унес. Пострадали семь человек – двое детей и пятеро взрослых.

«Комсомолка» узнала, какие меры безопасности должны соблюдаться при эксплуатации надувных аттракционов и кого могут наказать за ЧП в Александрии.

Оказывается, до 2015 года в Беларуси, по информации БЕЛТА, вообще не было правил, регламентирующих эксплуатацию надувных аттракционов, хотя сами аттракционы были. На этот пробел обратили внимание только после несчастного случая в Горках. Там сильный ветер перевернулся надувной аттракцион, и девять детей оказались в больнице. У них были серьезные травмы – переломы, ушибы. Самому младшему из пострадавших детей на тот момент было 2,5 года.

После этого инцидента в Беларуси появилось постановление МЧС, в котором подробно расписано, что нужно соблюдать, чтобы надувные аттракционы не стали причиной ЧП. Ответственность, как указывается в «Требованиях к эксплуатации оборудования игрового надувного», несут владелец аттракционов и владелец участка, на котором они размещаются.

Организация или лицо, которое предоставляет место для надувных драконов и замков, должны учитывать, что эта площадка не должна иметь уклонов более пяти градусов в любом направлении, рядом не должно быть линий электропередач, заборов, деревьев и любых других предметов или препятствий, которые могут привести к травмам.

А вот безопасная эксплуатация аттракциона – это зона ответственности его владельца. Дело владельца –надежно закрепить «воздушные замки» в каждой точке крепления, которую предусмотрел завод-изготовитель, не пускать посторонних к компрессору, проводам, швартовочным элементам, определить, сколько детей могут одновременно играть на горке или батуте и строго следить, чтобы их туда не забралось больше. Кстати, если ветер заметно усиливается, дети должны немедленно покинуть горку. Порыв ветра в 10 м/с, по информации МЧС, может быть опасным для надувных аттракционов. В документе Госстандарта о требованиях к безопасности надувного игрового оборудования говорится, что надувные горки и батуты нельзя использовать при ветре силой в 5 баллов по шкале Бофора. Это 38 км/ч, или те же 10 м/с.

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