Коронавирус в Беларуси, последние новости на 13 июля 2021 года: Беларусь в «красном списке», прививка для иностранцев и сомнения в иммунитете после легкой формы COVID-19

За сутки в Беларуси выявили 689 новых случаев коронавируса. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За сутки в Беларуси выявили 689 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствует свежая статистика Минздрава. Таким образом, с начала пандемии в республике зарегистрированы уже 428 тысяч 595 пациентов с COVID-19.

На это же время было выписано из больниц еще 537 пациентов.

Увеличилось и количество летальных исходов. За сутки скончались еще 9 человек с коронавирусом. За весь период пандемии Минздрав сообщил о 3 тысячах 266 умерших пациентах с выявленным коронавирусом.

Беларусь в «красном списке»

«Белавиа» сокращает рейсы в Израиль до минимума с 12 по 25 июля. Такие ограничительные меры приняты в связи с внесением Беларуси в «красный список» Минздравом Израиля.

Кроме того, все въезжающие в Израиль белорусы (любого возраста, включая вакцинированных) из стран с максимальным риском должны быть изолированы.

Иностранцам перед въездом в Беларусь для вакцинации сначала нужно зарегистрироваться на процедуру онлайн на специально созданном сайте - vaccination.by. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прививка от COVID-19 для иностранцев

Пресс-служба Минздрава сообщила подробнее о том, что необходимо сделать иностранцам, чтобы вакцинироваться на территории Беларуси.

В ведомстве пояснили, что иностранцам перед въездом в Беларусь для вакцинации сначала нужно зарегистрироваться на процедуру онлайн на специально созданном сайте - vaccination.by. Это касается получения как первого, так и второго компонентов прививки. На этапе регистрации можно будет самим выбрать город Беларуси, где проведут вакцинацию.

Есть ли иммунитет после легкой формы коронавируса?

Тем временем немецкие ученые пришли к выводу, что легкая форма COVID-19 не всегда вызывает формирование иммунитета. Они проанализировали данные, которые им предоставили врачи, наблюдавшие за распространением SARS-CoV-2 среди футболистов Бундеслиги.

Всего врачи за вторую половину прошлого года зарегистрировали 98 случаев заражений COVID-19 среди 1,7 тыс. футболистов, тренеров и представителей обслуживающего персонала. Сразу 11 из них пережили очень необычную бессимптомную форму коронавируса, когда только первый ПЦР-тест показывал положительный результат, а последующие два были отрицательными.

Ученые изучили пробы крови и выяснили, что только у одного игрока из 11 сформировался иммунитет к коронавирусу. У остальных отсутствовали как антитела к SARS-CoV-2, так и клетки иммунной системы, способные реагировать на частицы возбудителя COVID-19. Это свидетельствует о том, что у примерно 10% зараженных футболистов иммунитет к коронавирусу так и не сформировался, несмотря на перенесенную инфекцию.

«Железные» противопоказания для прививки от коронавируса

Существует только два серьезных основания для получения медицинского отвода от вакцинации против коронавируса, заявили врачи.

В частности, это тяжелая аллергическая реакция или гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин. Большинство хронических болезней и аллергических реакций не могут быть противопоказанием для прививки.

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