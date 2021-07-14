В Беларуси запретили бросать листовки в почтовый ящик без согласия жильцов: эксперт о том, как отказаться от ненужной рекламы

С 8 июля нынешнего года нельзя распространять рекламные листовки через почтовые ящики без согласия жильцо. Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

Если месяц не заглядывать в свой почтовый ящик, то там накапливается изрядное количество рекламных листовок. Кто-то категорически против такой информационно-рекламной «агрессии», кто-то готов получать рекламу только конкретных услуг или продуктов. Позаботиться об удобстве и тех и других потребителей призваны поправки в Закон о рекламе, которые вступили в силу 8 июля 2021 года.

«Комсомолка» попросила начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Инну Гаврильчик рассказать о механизме возможного отказа от ненужной рекламы.

- С 8 июля нынешнего года нельзя распространять рекламные листовки через почтовые ящики без согласия жильцов, - подчеркнула специалист.

- Инна Анатольевна, как человеку отказаться от ненужной рекламы, куда звонить, что и кому писать? Проработан ли этот механизм?

- Владелец почтового ящика может разместить на нем наклейку или объявление, написанное от руки, что не хочет получать рекламные листовки. Это фактически и будет являться отказом от получения рекламы. Если же человек не хочет получать какую-то определенную рекламу, то он может позвонить по указанным в рекламным листовкам телефонам, либо написать на электронную почту, либо отправить письмо по почте, сообщив о своем отказе.

Были предложения вообще запретить всякую рекламу в почтовые ящики, но это была бы очень резкая мера и об этом нам говорили сами потребители, подчеркнула специалист.

- Потому что пенсионерам, например, часто интересна реклама о скидках в соседних к дому супермаркетах, новоселам может быть полезна информация о строительных работах и стройматериалах. Поэтому и выбран такой компромисс: не хочешь видеть рекламу всю или конкретно какую-то - дай об этом знать рекламодателю либо рекламораспространителю. Надеюсь, что участники рекламного рынка прислушаются к мнению потребителей и будут это мнение уважать.

- Если человек отказался от рекламы в почтовый ящик, но поток ее не уменьшается, каковы должны быть его действия?

- Рекомендую потребителям для себя, где-то в записной книжке, пометить число, когда человек сообщил рекламодателю (устно или письменно, в идеале письмом с уведомлением) о своем решении не видеть больше его рекламу. Если даже после этого от того же рекламодателя продолжает поступать реклама (а это уже нарушение Закона о рекламе), в этом случае надо обращаться в администрацию района, на территории которого находится дом, либо в горисполком. Потому что там тоже есть специалисты, которые осуществляют контроль за распространением рекламы.

- Поправки в Закон о рекламе запрещают распространять через почтовые ящики рекламу услуг по организации похорон и товаров, сопутствующих этой процедуре. Будет ли это относится, например, к рекламе надгробных памятников?

- Да, реклама памятников, как и реклама организации похорон не должна появляться в почтовых ящиках. На эту рекламу люди часто обижались, жаловались, и их можно понять. Волей-неволей получается, что реклама, которая приходит в почтовый ящик, - адресная, персональная для конкретной семьи, конкретного человека. Именно так она воспринимается. Многим пожилым, не очень здоровым людям, психологически тяжело видеть такую рекламу. Поэтому по этическим соображениям и была принята такая норма.

КСТАТИ

На информационных досках возле подъездов должна быть только информация от ЖКХ

В поправках в Закон о рекламе напрямую нет норм по поводу запрета сторонней рекламы на информационных стендах возле подъездов домов.

- Но участникам рекламного рынка надо понимать, что рекламное объявление на информационных досках возле подъездов, на столбах, на остановках, даже на асфальте - это использование чужого имущества в своих коммерческих целях, - подчеркнула Инна Гаврильчик. - В этом случае вступает в силу гражданское законодательство, которое не допускает использование чужого имущества без согласия его собственника.

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