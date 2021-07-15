Как облагородить сад за 1 час работы в неделю

Перед тем как посадить декоративные и плодовые растения, нужно аккуратно выбрать их, учитывая почву на своем участке, солнечную и теневую сторону и многое другое. А уже после того, как растения прижились, необходимо регулярно следить за их состоянием, своевременно выполняя полив и обрезку.

Безусловно, все эти усилия стоят того, чтобы долгие годы наслаждаться прекрасным садом, но тратить много времени на рутинную работу никому не хочется. У специалистов Greenworks есть несколько советов для того, чтобы быстро и легко преобразить свой участок и поддерживать его в надлежащим состоянии без лишних хлопот.

Если на вашем участке растут самые разные виды растений, то для ухода за каждым из них стоит использовать свои методы. Самые неприхотливые породы, которые совершенно не требуют внимания - это тысячелистник или монарда, а также азалия или вереск. В дополнительном удобрении и поливе не нуждаются пахизандра или азарум. Для дачников, чье место в сердце занимают яркие цветы, отлично подойдут анютины глазки, рудбекия, ипомея и лириопе – совершенно неприхотливые цветочные культуры.

Любители более массивных растений будут в восторге от спиреи, гортензий, вейгелы и, конечно же, сирени. Но стоит сказать, что любой кустарник, даже самый неприхотливый, требует регулярной обрезки. Когда у дачников нет много времени на эту работу, можно использовать специализированный инструмент – аккумуляторный штанговый кусторез Greenworks G24HT56, отличная альтернатива бензиновому или электрическому садовому кусторезу. Он легко справится с формированием крон деревьев, стрижкой и подрезкой кустарника, живой изгороди и других декоративных растений. Основное преимущество модели - многопозиционное лезвие (7 положений). Это сделает работу по уходу за деревьям проще и позволит выполнить подрезку под разным углом.

Чтобы участок выглядел действительно интересно, ландшафтные дизайнеры советуют уделять внимание всем деревьям, растущим на нем. Кроны, которые находятся слишком высоко, достаточно сложно поддерживать в идеальном состоянии, так как для их подрезки требуется стремянка, и эти работы могут оказаться вполне травмоопасными. Если вы являетесь счастливым обладателем аккумуляторного штангового высотореза Greenworks G40PSF, то для того, чтобы привести дерево в порядок и спилить лишние ветки, вам не потребуется много времени и сил. С этим инструментом можно будет забыть о всех неудобствах, которые вы испытывали при работе с высокими растениями.

В любом случае, ухоженные цветы и кустарники на участке соберут взгляды одобрения всех ваших соседей. Не обязательно сажать прихотливые и редкие породы, чтобы покорить сердца окружающих. Понимая, что возможности и желания тратить на уход времени нет, стоит присмотреться к более простым, но не менее эффектным посадкам. Не столько важно обилие цветочных культур, как их ухоженность.