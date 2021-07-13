В озере Свитязь нашли кишечную палочку и запретили купание: узнали, когда запрет снимут

На озере Свитязь в Новогрудском районе ввели запрет на купание с 5 июля. Фото: Надежда БУТОВИЧ

С 5 июля местные власти запретили купание в озере Свитязь, что в Новогрудском районе Гродненской области. Для любителей пляжного отдыха - это сродни катастрофы. Озеро Свитязь известно своей чистой водой и белым песчаным дном, здесь удобные заезды и оборудованные парковки, работает выездная торговля, на одном берегу размещается санаторий. Отдыхающих в сезон озеро Свитязь «принимает» тысячами.

- Видимо жаркая погода, огромный наплыв отдыхающих и повлияли на то, что пробы воды из озера Свитязь перестали соответствовать гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Было обнаружено превышение показателей безопасности воды - кишечная палочка (Е/coli), - прокомментировал главврач Новогрудского зонального центра гигиены и эпидемиологии Петр Громыко.

Несмотря на запрет и кишечную палочку отдыхающие купаются в Свитязи на свой страх и риск. Фото: Надежда БУТОВИЧ

- Петр Александрович, трудно вспомнить, когда на Свитязи в последний раз запрещали купание…

- В том-то и дело, что такого не было - несколько лет это точно! - подтвердил специалист. - Уникальность Свитязи в том, что она не пополняется из рек - только из подземных источников и осадков. И получается, что жаркая погода, отсутствие дождей повлияли на то, что вода за ночь не успевала «обновиться». На неделе прогнозируют грозы, надеемся ситуация изменится…

Эпидемиологи уточняют, что пробы воды забираются именно на оборудованных пляжах, в зонах, где бывает много отдыхающих. Хотя, стоит в жаркую погоду прогуляться вдоль берега - заполненность людьми Свитязи огромная и не только на удобных пляжах. Заняты все свободные пятачки - многие ночуют и едва не «живут» в сезон на озере в палатках. Скажем откровенно, многих не напугал и запрет на купание, отдыхающие все равно приезжают купаться на озеро на свой страх и риск.

Когда же запрет на озере Свитязь может быть снят и вода станет безопасной для купания?

Озеро Свитязь считается одним из самых чистых в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Новогрудском зональном центре гигиены и эпидемиологии уточнили, что запрет снимается (так же, как и вводится - Прим.) местными властями после того как будут получены 2 пробы с отрицательным анализом.

- Вторая проба уже была отобрана 12 июля. Результаты будут примерно через три дня. То есть 15 - 16 июля мы передадим информацию с результатами проб в исполком. Если анализы и второй пробы будут отрицательные в райисполкоме могут принять решение о том, чтобы снять запрет на купание в озере Свитязь, - пояснил Петр Громыко.

- В последние годы экологи и просто обыватели говорят о том, что Свитязь сильно обмельчала. Как можно повлиять на ситуацию, помогла ли последняя снежная зима?

- Да, это так. В озере Свитязь действительно стало меньше воды. На это влияют бесснежные зимы последних лето, а еще, повторюсь, это связано с тем, что в водоем не впадает никакая река - только подземные источники. Но об экологии на Свитязи лучше говорить со специалистами - экологами или даже учеными, - добавил главврач Новогрудского зонального центра гигиены и эпидемиологии

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