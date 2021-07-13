В Беларуси запретили продажу энергетиков несовершеннолетним. Эксперт объясняет, чем именно они опасны

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C 8 июля 2021 в Беларуси вступил в силу запрет на продажу энергетических напитков - купить их не смогут те, кому еще не исполнилось 18 лет. Как пояснили в МАРТ, тонизирующие напитки – это безалкогольные и слабоалкогольные напитки, содержащие тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе.

Впервые предложения о запрете их продажи несовершеннолетним прозвучали еще в 2014 году - вопрос поднимал занимавший тогда пост вице-премьера Анатолий Тозик. Однако соответствующее постановление правительства было принято и вступило в силу только сейчас.

Ранее запрет на употребление энергетических напитков несовершеннолетними и детьми носил лишь рекомендательный характер. При этом по действующим Санитарным нормам и правилам «Требования для учреждений общего среднего образования» продажа энергетиков в учреждениях общего среднего образования была запрещена. Отметим также, что с полок магазинов энергетики вовсе не исчезнут - запрета на их продажу взрослым нет.

К слову, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли напомнили, что продажа несовершеннолетним слабоалкогольных напитков (с объемной долей этилового спирта не более 7%) запрещена еще с 2004 года.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Врач-диетолог: «В одной порции напитка - до 14 ложек сахара»

- Понятно, что у большинства из нас достаточно напряженный ритм жизни, сопряженный со стрессом, волнениями. Нам часто не хватает какой-то подпитки, а любой энергетический напиток - способ моментально почувствовать себя бодрым, повысить свою умственную активность, - констатирует эксперт по правильному питанию врач-диетолог Светлана Кашицкая.

По ее словам, многим это кажется безобидным, они начинают рассуждать в духе: «ну, я же пью каждый день кофе, а там содержится кофеин». Все понимают, что кофеин снимает сонливость, человек начинает активно мыслить.

- Но люди упускают тот момент, что все это работает при соблюдении определенной дозировки. Для повышения умственной активности нам нужно всего 100 мг кофеина. Допустимой считается 150 мг в сутки. В энергетических напитках она существенно превышена – там может быть и 320 мг кофеина. Понятно, что после употребления энергетиков человек ощущает легкость, бодрость, прилив сил - это происходит очень быстро, потому что они являются сильно газированным продуктом, а любая газировка ускоряет процесс усвоения компонентов. В составе энергетиков могут быть биологически активные вещества, которые вроде бы сделаны из лекарственных растений, но превышение их дозировки вызывает у людей тошноту и рвоту. Кофеин истощает нервную систему и вызывает привыкание. В составе энергетиков также полезные витамины группы В - они действительно нужны нервной системе, но их количество в одной банке превышает норму суточного потребления. Избыток витаминов наносит организму больший вред, чем их недостаток. При передозировке возникает дрожь в руках, ногах, учащение сердечного ритма.

- Чем еще опасны эти напитки для подростков, да и не только для них?

- Все энергетики содержат огромное количество сахаров. В одной порции напитка может содержаться до 14 ложек сахара, когда суточная норма для женщин и детей - до 6 ложек, для мужчин - 9. От употребления энергетиков повышается артериальное давление, общий уровень сахара в крови. Инсульты, инфаркты – их первопричиной не является то, что человек потребляет много жира. Их причина - потребляет слишком много сахара. Никогда не возникнет атеросклеротическая бляшка в здоровых сосудах. А их нарушают вредные привычки, например, курение, и избыток сахара. Регулярный прием сладких энергетиков увеличивает риск развития сахарного диабета на 30%. Если человек пьет энергетики часто и долго, то это влечет за собой повышение раздражительности, агрессивность. На первом этапе, когда мы только начинаем пить эти напитки – бодрость и активность, а дальше начинаются обратные процессы: возникает усталость, бессонница, депрессия. Напитки эти очень высококалорийны, результат - лишний вес.

Особенно опасны слабоалкогольные энергетики, ведь алкоголь и кофеин - антагонисты по своему действию, первый - стимулирует, второй - расслабляет. Кофеин многократно усиливает действие алкоголя на клетки головного мозга. Регулярный прием энергетиков провоцирует формирование пристрастия к сигаретам, алкоголю, делает поведение более агрессивным. Явные и скрытые компоненты напитков могут вызвать аллергическую реакцию, у кого-то может начаться зуд, а у кого-то это заканчивается анафилактическим шоком и непроходимостью дыхательных путей.

Запрет продажи энергетиков я считаю абсолютно оправданным, они приводят, в конечном, счете, к истощению ресурсов организма, сердечнососудистой и нервной систем. Надо использовать продукты-энергетики: бурый рис, шпинат, бобовые, морскую рыбу, бананы, мед, яблоки, овсянку, шоколад и пр. Я призываю: давайте будем создавать позитивную энергетику продуктами.

БУДЬ В КУРСЕ

В список товаров, продажа которых запрещена несовершеннолетним входит пиво, табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для них, системы для потребления табака, а также нетабачные никотиносодержащие изделия.

Тем, кому нет 18 лет, не продадут игральные карты, пневматическое и метательное оружие (за исключением игрушек), эротическую продукция, а также ту, которая содержит элементы эротики, насилия и жестокости и имеет соответствующую маркировку ограничения по возрасту.

Несовершеннолетним до 15 лет в Беларуси запрещена продажа спичек, зажигалок, ядохимикатов и горючих жидкостей.

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