Свекла подорожала на 68%, капуста - на 50%, зато огурцы, помидоры и бананы заметно подешевели: что произошло с ценами в июне 2021 года

Фото носит иллюстрационный характер Фото: Виктор ПАЖИТОК

Годовая инфляция в Беларуси, то есть рассчитанная в сравнении июня 2021 с июнем прошлого года, по итогам первого месяца лета почти достигла двузначной цифры и зафиксирована на уровне 9,9%. В мае этот показатель был чуть ниже - 9,4%.

Если говорить об инфляции непосредственно в июне, то, по данным Белстата, она составила 0,7%. При этом продукты в первый месяц лета (в сравнении с маем) подорожали на 0,5%, а непродовольственные товары - на 0,7%. Больше всего – сразу на 0,9% - прибавили цены на платные услуги. В целом же с начала года цены в Беларуси выросли в среднем на 5,8%.

Напомним, по официальному прогнозу годовой порог для инфляции в текущем году был определен на уровне 5%. Через некоторое время в Нацбанке прогноз скорректировали, подняв планку до 7%. Удастся ли удержаться в рамках этого коридора – вопрос открытый.

Интересно, что не так давно Нацбанк проводил опрос населения, по результатам которого выяснилось, что уровень инфляции, которую ощущают белорусы - 14,6%, при этом почти 60% опрошенных отметили очень сильный рост цен, а у 45% респондентов крупных покупок не было на протяжении последних трех месяцев.

Фото носит иллюстрационный характер Фото: Виктор ПАЖИТОК

ЧТО ПОЧЕМ?

По данным Национального статистического комитета, больше всего в июне подорожала свекла - плюс сразу 67,09%. Немного в этой гонке отстает ценник на капусту – он показала рост в 50%. Бронзовая медаль – у картошки: цены на нее выросли на 45,51%. А вот огурцы и помидоры в июне – очевидно, сказывается сезонность – существенно подешевели: первые на 44%, вторые - на 19,6%. В целом, овощи за месяц подорожали на 0,88%.

Среди непродовольственных товаров больше всего - на 5,8% - подорожали ковровые изделий, на 1,33% выросли за месяц цены на стройматериалы. Медикаменты подорожали на 0,21%.

Что касается цен на услуги, то отметим следующее: охрана жилых домов подорожала сразу на 21%, на 4,8% дороже стало отобедать в столовой, ровно на такую же величину выросли в июне цены на санаторно-курортные услуги. На 4,19% подорожал пассажирский транспорт. А вот алкогольные напитки и табачные изделия подешевели, правда, совсем несущественно: на 0,08% и 0,06% соответственно.

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДОРОЖАЛО В ИЮНЕ

Свекла – 67,09%

Капуста – 50%

Картофель – 45,51%

Морковь – 29,46%

Лук – 16,96

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДЕШЕВЕЛО В ИЮНЕ

Огурцы – 44%

Помидоры – 19,6%

Бананы – 14,68%

Перец сладкий – 14%

Чеснок, яблоки – 9%

Источник: Белстат

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