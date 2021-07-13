«Учите матчасть»: рэпер Серега, чтобы объяснить свою позицию, предложил белорусам почитать о Сталине и ГУЛАГе

Серега считает Сталина великим гуманистом. Фото: личный архив

Во время праздника Купалье, который проходил в 10-11 июля в Александрии, выступил рэпер Серега, который заявил, что у него самое крепкое рукопожатие в шоу-бизнесе. И он хотел бы проверить слух о том, что у президента Александра Лукашенко самое крепкое рукопожатие в Европе. После этого он подошел, чтобы пожать ему руку и обняться. После чего Серега сделал вывод, что у Александра Лукашенко самое сильное рукопожатие в Европе - восточной, центральной и западной.

Смотреть видеосюжет Рэпер Серёга пожал руку Лукашенко: Гордону можно было! А мне, простому белорусскому парню, не слабо!

Реакция в интернете на демарш рэпера была бурной, причем как со стороны сторонников президента Беларуси, так и его оппонентов. Мы обратились за комментарием к Сергею Пархоменко, и он ответил:

- Для того, чтобы говорить на равных со мной и такими как я государственниками, рекомендую для начала выучить матчасть. Я предлагаю небольшой список литературы:

1. Николай Стариков «Война. Чужими руками»

2. Михаил Хазин «Закат империи доллара и конец «Pax Americana»

3. Михаил Хазин «Воспоминания о будущем. Идеи современной экономики»

4. Галина Иванова «История ГУЛАГа .1918-1958»

5. Юрий Жуков «Иной Сталин»

Только после того, как вы почитаете этих архивных историков и очень информированных подготовленных и авторитетных аналитиков, вы поймете мои действия, которые были осуществлены в медийном поле в последнее время. Не учите историю по Солженицыну. Сталин – великий гуманист, это говорю я, человек, которому почти 45 лет. Когда мне было 20 лет, я считал так же, как и множество моих нынешних оппонентов: что Сталин – убийца, подписавший множество смертных приговоров, мучивший и насиловавший свой народ. Народ, который вопреки Сталину выиграл войну против нацистской Германии.

Кроме того, я настоятельно рекомендую эти книги к обязательному прочтению людям в ближайшем окружении президента Беларуси. И в добровольно-принудительном порядке - к прочтению главам министерств иностранных дел, культуры, информации, образования и здравоохранения.

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