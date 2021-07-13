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Экономика13 июля 2021 17:08

Ипэшники о запрете покупать товар за границей за наличные: «А разве Москва - заграница? Мы ж Союзное государство!»

С 9 июля 2021 вступило в силу постановление Совмина и Нацбанка: теперь белорусские ИП могут приобретать товар за границей только за безналичный расчет. Посмотрели, что это изменило
Наталия КРИВЕЦ
Пока на "Экспобеле" товара хватает.

Пока на "Экспобеле" товара хватает.

Фото: Наталия КРИВЕЦ

На рынке «Экспобел» в Минске утром во вторник было немноголюдно. У нескольких палаток, в основном с канцтоварами, школьными рюкзаками, детскими игрушками и бытовой мелочевкой, оптом закупались предприниматели из райцентров. Большинство продавцов скучали в ожидании покупателей и охотно вступали в разговор о постановлении, которое с 9 июля лишило их возможности закупать товар за наличный расчет.

- Да, знаю о постановлении, но не думаю, что его реально выполнить, - говорит Татьяна, выставляя у своего бокса с одеждой манекены в сарафанах. - Почему? Потому что мы все закупаемся в Москве у оптовиков, которые в свою очередь закупаются за наличку в Китае. Всем нужна наличка. Придется придумывать что-то. Или закрываться. Пока у меня есть товар, но он весь летний. Через месяц люди пойдут уже за куртками. Как буду их привозить, пока не знаю. Может, постановление отменят.

- Да, два года назад Нацбанк вводил такой же запрет, потом отменил, - поддерживает разговор Елена, которая торгует домашним текстилем. - Есть надежда, что сейчас тоже отменят, потому что выполнить это постановление нереально, спросите у любого на рынке.

Вариант сохранить свой небольшой бизнес, говорят ипэшники, есть - можно перейти на закупку товара у фирм-посредников, но тогда о ценах, которые есть на рынке сейчас, можно забыть.

Ипэшники привозят товар из Москвы небольшими партиями, закупать их по безналу будет проблематично.

Ипэшники привозят товар из Москвы небольшими партиями, закупать их по безналу будет проблематично.

Фото: Наталия КРИВЕЦ

Продавцы порошков, шампуней, подгузников, туалетной бумаги и прочих бытовых товаров говорят, что давно уже сами ничего из-за границы не возят, берут товар у фирм-посредников.

- Ты сейчас из той же Польши никакие порошки сам не привезешь, - замечает продавец.

- Пока никто ничего не возит, на остатках торгуем, - поясняет Елена, она торгует сумками и рюкзаками. - Лично у меня товара хватит примерно на месяц. А там закроемся, наверное. Москвичи не хотят по безналу оформлять маленькие партии.

Продавец обуви Сергей согласен с большинством: перейти на безнал будет нереально, видимо, придется закрывать бизнес.

- И без этого постановления дела шли неважно в последний год. То, что было раньше, и что есть сейчас - небо и земля, - объясняет он. - У людей нет денег.

Николай, продавец джинсов, настроен более оптимистично.

- Да, знаю, что нельзя покупать товар за наличные за границей. А разве Москва - заграница? Мы ж Союзное государство! - смеется он. - А если серьезно, то это двойные стандарты: когда удобно - мы Союзное государство, когда неудобно - разные страны со своими законами. Чего только мы уже ни пережили, под любые законы подстраивались. Надо перейти на безнал? Да не вопрос.

Многие оптовики из райцентров предпочитают ездить за товаром в Минск, а не в Москву.

Многие оптовики из райцентров предпочитают ездить за товаром в Минск, а не в Москву.

Фото: Наталия КРИВЕЦ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Запасов надолго не хватит, а дальше возможны суды»

- Несмотря на то, что решение Совмина и Нацбанка вступило в силу, мы продолжаем настаивать на его отмене, - говорит Анатолий Шумченко, руководитель Республиканского общественного объединения «Перспектива», в которое входят представители малого бизнеса. - Пока еще слишком мало времени прошло, у предпринимателей есть запасы товара, но вопрос, на сколько его хватит. Рано или поздно предпринимателям придется его закупать. Будут нарушать и покупать за наличные? Не исключено. Уже сейчас контролирующие органы могут проверять машины, которые везут товар из Москвы. Возможно, в ближайшее время появятся новые дела в экономических судах страны. Если не отменить постановление, проиграют все.

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