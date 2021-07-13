Ипэшники о запрете покупать товар за границей за наличные: «А разве Москва - заграница? Мы ж Союзное государство!»

Пока на "Экспобеле" товара хватает. Фото: Наталия КРИВЕЦ

На рынке «Экспобел» в Минске утром во вторник было немноголюдно. У нескольких палаток, в основном с канцтоварами, школьными рюкзаками, детскими игрушками и бытовой мелочевкой, оптом закупались предприниматели из райцентров. Большинство продавцов скучали в ожидании покупателей и охотно вступали в разговор о постановлении, которое с 9 июля лишило их возможности закупать товар за наличный расчет.

- Да, знаю о постановлении, но не думаю, что его реально выполнить, - говорит Татьяна, выставляя у своего бокса с одеждой манекены в сарафанах. - Почему? Потому что мы все закупаемся в Москве у оптовиков, которые в свою очередь закупаются за наличку в Китае. Всем нужна наличка. Придется придумывать что-то. Или закрываться. Пока у меня есть товар, но он весь летний. Через месяц люди пойдут уже за куртками. Как буду их привозить, пока не знаю. Может, постановление отменят.

- Да, два года назад Нацбанк вводил такой же запрет, потом отменил, - поддерживает разговор Елена, которая торгует домашним текстилем. - Есть надежда, что сейчас тоже отменят, потому что выполнить это постановление нереально, спросите у любого на рынке.

Вариант сохранить свой небольшой бизнес, говорят ипэшники, есть - можно перейти на закупку товара у фирм-посредников, но тогда о ценах, которые есть на рынке сейчас, можно забыть.

Ипэшники привозят товар из Москвы небольшими партиями, закупать их по безналу будет проблематично. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Продавцы порошков, шампуней, подгузников, туалетной бумаги и прочих бытовых товаров говорят, что давно уже сами ничего из-за границы не возят, берут товар у фирм-посредников.

- Ты сейчас из той же Польши никакие порошки сам не привезешь, - замечает продавец.

- Пока никто ничего не возит, на остатках торгуем, - поясняет Елена, она торгует сумками и рюкзаками. - Лично у меня товара хватит примерно на месяц. А там закроемся, наверное. Москвичи не хотят по безналу оформлять маленькие партии.

Продавец обуви Сергей согласен с большинством: перейти на безнал будет нереально, видимо, придется закрывать бизнес.

- И без этого постановления дела шли неважно в последний год. То, что было раньше, и что есть сейчас - небо и земля, - объясняет он. - У людей нет денег.

Николай, продавец джинсов, настроен более оптимистично.

- Да, знаю, что нельзя покупать товар за наличные за границей. А разве Москва - заграница? Мы ж Союзное государство! - смеется он. - А если серьезно, то это двойные стандарты: когда удобно - мы Союзное государство, когда неудобно - разные страны со своими законами. Чего только мы уже ни пережили, под любые законы подстраивались. Надо перейти на безнал? Да не вопрос.

Многие оптовики из райцентров предпочитают ездить за товаром в Минск, а не в Москву. Фото: Наталия КРИВЕЦ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Запасов надолго не хватит, а дальше возможны суды»

- Несмотря на то, что решение Совмина и Нацбанка вступило в силу, мы продолжаем настаивать на его отмене, - говорит Анатолий Шумченко, руководитель Республиканского общественного объединения «Перспектива», в которое входят представители малого бизнеса. - Пока еще слишком мало времени прошло, у предпринимателей есть запасы товара, но вопрос, на сколько его хватит. Рано или поздно предпринимателям придется его закупать. Будут нарушать и покупать за наличные? Не исключено. Уже сейчас контролирующие органы могут проверять машины, которые везут товар из Москвы. Возможно, в ближайшее время появятся новые дела в экономических судах страны. Если не отменить постановление, проиграют все.

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