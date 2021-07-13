Привитых вакциной Pfizer по приезде в Беларусь все равно на 10 дней отправляют на самоизоляцию

Для тех, кто хочет путешествовать по Европе, выбор вакцины - дело тонкое. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белоруска Алеся давно живет и работает в Польше. Из-за пандемии навещать родителей получается не так часто, как хотелось бы. Постоянно меняются и правила - то карантин нужен, то нет – и транспортное сообщение. Несколько месяцев назад она в Польше сделала прививку от коронавируса вакциной Pfizer, чтобы без проблем приехать в Беларусь на две недели без самоизоляции. А при пересечении границы узнала, что изолироваться на 10 дней все же придется.

- Вот привилась бы «Спутником» - проблем бы не было, - «утешил» девушку попутчик.

В общем-то он был близок к истине. Прививка вакциной, не зарегистрированной в Республике Беларусь, не избавляет людей, прибывающих из стран «красной зоны», от необходимости десятидневной изоляции. Польша как раз в списке таких стран. Но почему не принимается в расчет прививка?

- Пока нет документа, который позволял бы привитым Pfizer не находиться на изоляции, - пояснили на горячей линии Брестского областного центра гигиены эпидемиологии и общественного здоровья. Обнадежили, что такой документ в работе.

В Польше точно так же не освобождает от 10-дневного карантина прививка, сделанная в Беларуси - у нас используются вакцины, не зарегистрированные в Европе. Есть надежда, что осенью там может быть зарегистрирована вакцина «Спутник V». Россияне ведут на этот счет переговоры.

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