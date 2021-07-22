74-летняя белорусская модель Лариса Трофимович: «Вернулась на подиум шесть лет назад. Так интересно я никогда не жила!»

Лариса Трофимович в свои 70+ востребована как модель не меньше, чем в молодости! Фото: Виталий Матусевич

Мы встречаемся с Ларисой на летней террасе кафе недалеко от ее дома. Вчера поздно вечером она вернулась из Витебска, где снималась для какого-то проекта. Но сейчас ее спокойно можно отправлять на новую фотосессию: безупречная стрижка, модная блузка, неброская помада, лучезарная улыбка, фигура изумительная.

"Бабушка курит трубку" - это всего лишь образ. На самом деле Лариса не курит и говорит, что ей больше приятен шлейф духов, чем дыма. Фото : Виталий Матусевич.

- Ох, мне бы так выглядеть в 74 года! - не выдерживаю я.

- Меня часто спрашивают, почему я так хорошо выгляжу, - смеется Лариса. - Во-первых, я никогда не скрываю свой возраст, принимаю его таким, какой есть. Сейчас начинаю осознавать, каким мусором нам забивали голову когда-то! Я учусь по-новому жить и ко всему относиться. Много общаюсь с молодежью. Мне нравится, как они смотрят на жизнь. Они настолько другие - светлые, чистые, много знают, не зашоренные. Они лучше нас. Думаю, они все-таки эту планету переделают.

«Мне, с отличием окончившей училище индпошива, предложили шить фуфайки!»

Первый большой успех на международном уровне у нее случился в 72 года - из Италии в 2019 году она приехала в статусе 2-й вице-мисс конкурса красоты. Хотя моделью начала работать в 60-х прошлого века, когда у нас о таких конкурсах и знать не знали. А уж когда 8-летнюю Ларису вместе с младшими сестрой и братом забирали в детдом, соцработники, думаю, меньше всего представляли девочку на подиуме.

Со своим мужем Игорем Лариса уже полвека вместе. Фото @alexander.putio

- Мы жили в Витебске. Когда папа ушел, мама начала пить. Ей поставили условие: или лишат материнства, или сама нас сдаст в детский дом. Она отдала, - вспоминает Лариса. - Я тогда была обижена, и только когда выросла, а мамы не стало, простила ее и поняла. А тогда… Когда парень на первом свидании полез ко мне целоваться, приставать, я его оттолкнула и услышала: «Что ты из себя строишь? У тебя мать такая...» После этого захотелось уехать туда, где меня не знают, из города. Но решающим было не это. Я ведь к маме заходила часто, пыталась образумить. Условие поставила: перестанешь пить - останусь, нет - уеду. Она выдержала только три дня… И я уехала по направлению в Минскую область. Сначала предложили в Старых Дорогах шить фуфайки. Мне, с отличием окончившей училище индпошива! Хорошо, вспомнили, что в ателье в Солигорске нужна швея-машинистка.

- Так вы застали Солигорск совсем молодым городом!

- Да! Представляете, городу 7 лет, мне 18. В Солигорске в то время была всего одна улица. Единственное ателье, один ресторан и танцплощадка огромная. Я попала в город молодежи!

Лариса говорит, что даже предположить не могла, насколько ей будет комфортно в этом возрасте. Фото: alexander.pal

Лариса с восторгом рассказывает о прежнем Солигорске - хорошие друзья, замечательная компания, с которой весело и совершенно спокойно было и в походах с палатками, и на танцах, и на квартирных тусовках. Лариса была большой модницей, шила себе оригинальные наряды и обшивала местную элиту. Так бы и осталась в Солигорске, если бы не авария, в которую она попала, отправившись со знакомым на мотоцикле на похороны сестры подруги под Гомель.

- Врачи сказали: «Вы оба родились в рубашке». Меня оставили на две недели в больнице, а потом еще и больничный на 10 дней дали. Директор производства не поверил: «Ты по блату взяла больничный. Уволю!» Я в сердцах ему свои травмы показала, тут же написала заявление, а он так же сгоряча подписал. Собрала чемоданчик и уехала к маме той же подруги в деревню под Гомель. Какое-то время там шила на заказ, а когда помогли сделать прописку в Гомеле, устроилась в ателье.

«Между манекенщиком и манекенщицей что-то могло быть, но не более того»

- Вот вы говорите, уже в те времена, в 60-х, красиво одевались. А идеи откуда были?

- Сама сочиняла. У нас в Витебском училище индивидуального пошива была очень хорошая база обучения. В то время оно по оборудованию было первым в Советском Союзе. Нас учили этике, эстетике, рисованию. И такие были преподаватели! Я очень судьбе благодарна, что именно туда попала. Там во мне заложили видение красоты. Потом были иностранные журналы из Польши, Чехии, Болгарии. Эти издания для нас и модельной школой потом стали. Никто этому нас не обучал. Нарядили - и пошла. У меня все произошло случайно. Закройщица по платьям из нашего ателье решила, что я - лучшая модель для платья, которое она будет шить на худсовет (в каждом областном городе ателье индпошива раз в три месяца должны были представлять свои новые коллекции). Меня на этом совете заметили и забрали в лабораторию моды (и такие были в каждой области!), где я шила платья и по совместительству подрабатывала манекенщицей. На весь Гомель нас таких было трое - две девушки и парень!

Лариса смело примеряет на себя разные образы. Фото @ksyu_ionceva

- После показов вам, наверное, поступали разные заманчивые предложения вроде «поедем отдохнем»?

- Этого не было вообще. Между манекенщиком и манекенщицей что-то могло быть, но не более того. Все девочки с образованием, интеллигентные, все замуж хорошо вышли. Может, попозже, в перестроечные времена что-то и началось, но все зависит от человека в любой среде, куда бы он ни попал.

Когда Лариса вышла замуж и переехала в Минск, ее с радостью взяли на работу на фабрику индпошива. Отличный работник - хорошая портниха и опытная модель в одном лице. Уже будучи мамой двоих дочек, она поступила в технологический техникум и получила повышение - стала конструктором. Свою третью дочь Лариса родила в 42 года. Вышла из декретного, а перестройка все изменила. Нет прежней отлаженной системы, кругом частный бизнес, за все надо платить. И когда надо было срочно найти деньги на взнос за квартиру, которую выделили мужу Ларисы, она обратилась за помощью к хозяйке ателье, у которой работала.

- Она отказала. И это было последней каплей. Я так и не получила обещанный процент продаж с тех моделей, которые придумала и которые очень успешно продавались. Поэтому я уволилась и в 50 лет стала шить на дому. Деньги мы нашли. А я шила до 60 лет, потом - как отрезало.

На подиум Белорусской недели моды Лариса впервые вышла в этом году. Фото: инстаграм Ларисы Трофимович.

«Возрастная группа моделей набралась только через два года»

На подиум Лариса Трофимович вернулась шесть лет назад. Идею подал муж, прочитав где-то, что в мире востребованы возрастные модели. Она была не против, но для начала решила привести себя в порядок - восстановить зрение, сбросить пару лишних килограммов и поучиться.

- За 35 лет я все позабыла. Поэтому пришла в модельное агентство к Тамаре Гончаровой. «Как только группа возрастных моделей наберется, я тебе позвоню», - пообещала она. Группа набралась только через два года! И то всего шесть человек. Потом я еще отдельно занималась дефиле. В моем возрасте уже координация движений нарушена. Восстановить ее мне помогла йога. Но каблук! К этому надо было привыкать. Я первое время сбивала моделей, - смеется Лариса. - А потом поехала на конкурс в Италию, обо мне написали - и все завертелось: показы, съемки, интервью. Пригласили в модельное агентство при центре активного долголетия. Там я занимаюсь йогой, английским, нашла подруг новых, в показах участвуем, фотосессиях.

- Жизнь словно началась заново?

- Настолько интересно я никогда не жила! Есть теория, что человеческая жизнь развивается семилетними циклами. И если после 10 таких циклов Бог дал жить дальше, то, считай, ты заново родился. Вот у меня и начался второй виток жизни. Но сколько женщин нашего поколения доживают… А ведь у каждого из нас была мечта в детстве. И почему бы ее не реализовать сейчас? Хотел научиться играть на гитаре, рисовать? Почему нет! Только не сиди все время у телевизора!

У женщины все должно быть в полном порядке с самооценкой, чтобы спокойно, как Лариса, выкладывать в Инстаграме свои самые разные фотографии - и глянцевые, и совершенно домашние, где видна каждая морщинка. Лариса говорит, что, приукрашивая действительность, мы сами себе вредим.

Муж Игорь, дочери Анна Елена и Карина поддержали Ларису в решении вернуться на подиум.

У нее очень теплые отношения в семье. Муж ею гордится, дочки и внуки души не чают. Когда я спрашивала, где она купила такие красивые плетеные сережки и браслет и шикарную блузку, Лариса смеялась:

- У меня же две дочки в Италии живут, одна в Чехии. Мне даже столько не надо, сколько они мне дарят. Они у меня все высокие, модельной внешности. Младшая - дизайнер и по совместительству модель. И у внучки шестилетней недавно первые съемки в рекламе одежды были. Так что у нас в семье уже три поколения моделей.

Читайте также:

Есть люди, которые любят один раз на всю жизнь. Кто они? (подробнее)

Белорус жил на Байкале, о котором мечтал с детства, и неожиданно вернулся в родительский дом под Полоцком (подробнее)

В 22 года стать мамой для семерых детей-сирот - и это не кино, а реальная история (подробнее)