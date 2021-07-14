Обыски у белорусских правозащитников, юристов и общественных деятелей 14 июля: силовики пришли в полтора десятка организаций

14 июля проходят обыски у правозащитников и в негосударственных организациях Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первые сообщения об обысках у правозащитников появились ранним утром 14 июля. К вечеру было известно об обысках в более чем 15 организациях. Так, силовики пришли к правозащитникам незарегистрированного в Беларуси центра «Вясна»: Владимиру Лабковичу, зампредседателю «Вясны» Валентину Стефановичу – его задержали и увезли, позже сообщили, что правозащитник задержан на 72 часа, передает БелаПАН.

Обыск прошел у правозащитницы Алены Лаптенок. Весь день не было связи с главой правозащитного центра «Вясна» Алесем Беляцким, в 18 часов стало известно, что он задержан.

Сотрудники департамента финансового расследования Комитета госконтроля также пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову. В Минске задержан правозащитник Сергей Сыс, у него дома тоже был обыск. Как пишет БелаПАН, у журналиста и правозащитника изъяли компьютер и телефоны. Сергея Сыса задержали, его статус и местонахождение пока не известны.

Обыск был и у правозащитника, координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды.

Представители силовых структур пришли домой к юристу и правозащитнику Олегу Мацкевичу. По информации ex – press.by, его увезли в Следственный комитет.

Основательница журнала «Имена» Катерина Синюк написала на своей странице в Facebook, что в офис с обыском пришли представители силового ведомства – они представились сотрудниками финансовой милиции.

Белорусская ассоциация журналистов в своем телеграм-канале сообщила, что двери в их офис выломаны, там находились силовики. Напомним, обыски в офисе БАЖ и квартирах некоторых сотрудников прошли 16 февраля. Тогда в ассоциации журналистов сообщали, что следственные действия проводят по статье 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). В тот день из офиса вынесли технику, сейф, некоторые экземпляры журнала «Абажур», папку с заявлениями на вступление в организацию.

Обыски 14 июля проходят также в минском офисе правозащитно-просветительского общественного объединения «Движение «За Свободу», сообщил БелаПАН глава организации Юрий Губаревич, в минском офисе международного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», республиканского общественного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет».

Также БелаПАН пишет про обыски дома у общественных деятелей Тамары Мацкевич («Таварыства беларускай школы») и Сергея Мацкевича (центр «Супольнасць»), у руководителя ячейки Свободного профсоюза из Полоцка (Витебская область), правозащитника Николая Шараха. У брестского правозащитника и юриста из правозащитной организации Human Constanta Кирилла Кафанова тоже был обыск. Силовики приходили к директору правозащитной организации Lawtrend Ольге Смолянко, об этом она написала в своем Facebook, пишет телеграм-канал «Нашай Нівы».

Обыски были в организациях «Гендерные перспективы», Центре экономических исследований BEROC, в гродненской общественной организации «Третий сектор», офисе Партии БНФ.

- Мы пока ничего не знаем, кроме того, что офис вскрыли, запустили туда журналистку, выложили фото, — сообщил БелаПАН и.о. председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков. Напомним, представит ель этой партии Григорий Костусев был задержан 12 апреля. Его обвиняют по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), по этой статье предусмотрено от 8 до 12 лет лишения свободы.

Телеграм-канал «Радые Свабода» сообщает, что с обыском пришли и к экономисту Ярославу Романчуку.

После обыска опечатали офис общественного объединения «Союз белорусских писателей», об этом сообщается в телеграм-канале организации. Вечером стало известно, что с обыском пришли к политику Анатолию Лебедько, директору центра исследований и прогнозов развития «Европейский диалог», пишет БелаПАН.