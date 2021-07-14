Коронавирус в Беларуси, последние данные на 14 июля 2021 года: три сценария развития пандемии коронавируса в мире, «Спутник V» могут зарегистрировать в Европе уже осенью

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 586 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 429 тысяч 181 человек с кононавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 276 пациентов. Выздоровели – 422 тысячи 374 человека.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 6 миллионов 999 тысяч 628.

В ведомстве также обратили внимание на то, что первую дозу вакцины от коронавируса уже получили более 1,13 миллиона человек, в том числе более 717,2 тысяч человек уже прошли полный вакцинации против COVID-19.

Ученые предсказали три сценария развития пандемии коронавируса.

По мнению ученых, уже в ближайшие три года ковид выберет один из трех сценариев. И печальнее всего, как отметили специалисты, будет то, если ковид выберет первый сценарий: пандемия выходит из-под контроля, вирус распространяется очень быстро, а также увеличивается количество мутаций.

Второй сценарий предполагает превращение COVID-19 в обычное сезонное заболевание, которое близко к гриппу. Данный вариант считается наиболее реалистичным.

Третий сценарий – коронавирус может стать обычной простудой.

Ученые пришли к выводу, что летучие мыши не могли заразить людей COVID-19.

Израильские ученые провели исследование, которое позволило усомниться в том, что коронавирусом людей заразили летучие мыши. Специалисты пришли к выводу, что млекопитающие не могли стать причиной массового распространения коронавирусной инфекции.

- Мы смогли убедиться в том, что летучие мыши, пока обитают в своей среде, ведут себя таким образом, что массового распространения вируса среди них не происходит самопроизвольно, - рассказала специалист по летучим мышам Майя Вайнберг.

Вакцину «Спутник V» могут зарегистрировать в Европе уже осенью.

Российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» могут зарегистрировать в Европе уже осенью 2021 года. Об этом рассказал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

- Мы ожидаем одобрения от Европейского агентства лекарственных средств уже осенью. На данный момент мы не получали никаких существенных негативных комментариев, - заявил Дмитриев.

По его словам, на данный момент проходят все необходимые процессы, касающиеся инспекции Всемирной организации здравоохранения.

Страны Евросоюза могут ввести обязательную вакцинацию.

Страны Европейского союза могут ввести обязательную вакцинацию, если этого потребует санитарная ситуация. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

- Вопрос состоит лишь в том, необходима или нет, обязательная вакцинация. И он находится в компетенции стран Евросоюза. И они должны принять окончательное решение самостоятельно. Еврокомиссия считает важнейшей задачей продолжать далее вакцинацию, - сказал Стефан Де Кеерсмакер.

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врачи объяснили, почему после прививки от коронавируса болит рука.

Российский врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, что боль и дискомфорт в руке после прививки от COVID-19 связаны с тем, что концентрация вещества в месте введения вызывает реакцию кожи и мышц.

- В месте инъекции большая концентрация вещества, которому требуется время, чтобы распределиться по организму, - сказал Лишин.

Он также добавил, что во время укола врач может задеть нервное окончание. После этого появляются болезненные ощущения.

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