Уберите ковры, охлаждайте лапы и пузики, не стригите и не гуляйте днем: ветеринар советует, как кошкам и собакам пережить жару

Если нет охлаждающего коврика, то в жару и в умывальнике полежать за счастье. Фото: Алеся ДОБЫШ

Кошки и собаки такую жару, как в последний месяц стоит в Беларуси, переносят очень тяжело. Как их охладить, как часто поить и кормить, стричь ли специально или нет, ставить ли под душ? Эти вопросы «Комсомолка» адресовала ветеринарному врачу минской клиники «Вет-сити» Анне Соболевской.

- Перво-наперво советую убрать из дома на время все ковры, - говорит ветврач. - На голый пол – на ламинат, паркет или даже на линолеум - собаке или кошке будет приятно лечь пузиком. Сейчас можно купить разнообразные охлаждающие коврики для собак и кошек, которые сохраняют оптимальную температуру, но не заморозят животное. Есть охлаждающие воротники и попоны. Они пригодятся тем хозяевам, кто все же рискнет вывести на улицу своего любимца в жаркий полдень. Хотя делать это надо крайне аккуратно - ни в коем случае не гулять по разогретому, как сковородка, асфальту.

Мысли кота: «Вот прочтет хозяйка этот текст и уберет ковер с пола, и улягусь я на прохладный паркет…» Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

- Анна, а что с водой и едой? Первое увеличить, второе уменьшить?

- Вода должна быть в свободном доступе, ее надо часто менять, следить за тем, чтобы она была ни холодная и ни горячая. Для котов расставлять воду по всей квартире на разной высоте. Если вы живете в загородном доме, то вода тоже должна стоять везде. Что касается корма, то, как правило, летом в жару животные, как и люди, едят меньше. И если вы видите, что ваша собака систематически не доедает свою порцию, то попробуйте ее уменьшить на тот объем.

- А как с душем?

- Собакам можно обливать прохладной водой лапы и пузик – такая процедура охладит животное. Но полностью засовывать собаку под душ не рекомендую. А если собака купается в реке или озере, то промокает до кожи - это хорошо. Но после купания в естественном водоеме животное надо обязательно помыть. Собакам нельзя разрешать забегать в цветущую воду и в водоем, где много уток. Кошек специально охлаждать водой я бы не рекомендовала, для них будут лучше охлаждающие коврики.

Мысли кота: «Хозяйка стонет, что тяжело ей в жару, но ведь она не носит на себе такую шубку…» Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Что касается прогулок, то специалист рекомендует гулять с домашними питомцами до 8 утра и после 20 часов вечера. Для прогулок выбирать зеленые лужайки, песок у водоема, но ни в коем случае не асфальт, который обжигает подушечки лап.

- Если все же рискнете вывести собаку на прогулку днем, то тусуйтесь с ней только в тени на травке, - советует Анна Соболевская.

- Анна, может в жару лучше постричь пушистиков?

- Это заблуждение, что стриженным животным будет легче перенести жару. У тех же алабаев, хаски, если они немного охладились, то подшерсток какое-то время держит оптимальную температуру и спасает собаку от перегрева. Так что стричь собак и кошек в жару не советую.

- Что брать на прогулку обязательно и надо ли снизить нагрузку для активных крупных собак?

- В жаркое время обязательно берите на прогулку воду не только для себя, но и для своей собаки. Есть специальные бутылки с выдвижными поилками. Если собака привыкла к физическим нагрузкам во время прогулок, то в жару лучше все же их объем снизить.

Вентилятор - друг для кота в такую жару, а кондиционер – самый лучший друг. Фото: Лидия Стельмах

ЕСТЬ ВОПРОС

Как помочь попугайчикам?

Клетку с птицами во время жары лучше поставить в проветриваемое место, но не на сквозняк, ведь пернатый друг может простыть.

КСТАТИ

У котов тоже бывают фобии

Очень часто коты, которых хозяева увозят с собой летом на дачи, приносят в дом к их ногам добычу в виде придушенной мышки или большого жука. Что это означает?

- Это срабатывает охотничий инстинкт. Таким образом кошки как бы отрабатывают свою еду и говорят хозяину: «Смотри, я тоже пользу приношу и не зря ем свой хлеб», - говорит Анна Соболевская.

- У коллеги крупный взрослый кот до смерти боится пауков, даже маленьких…

- У животных тоже бывают свои фобии (улыбается). Если что-то или кто-то животному непонятен – он это что-то или кого-то остерегается. Это может быть паук, а может быть цветок, какой-то предмет интерьера или обычная игрушка.

Можно ли что-то сделать с кошачьими фобиями? Зоопсихологи утверждают, что многое в поведении питомцев можно скорректировать, но над проблемой надо работать вместе с профессионалом. И, безусловно, для достижения цели потребуется большое терпение и время.

БДИ!

«Проблема раскаленным летом – это животное, запертое в машине на солнцепеке. Никогда так не делайте! Для животного это огромный стресс и шаг к гибели», - утверждает ветеринарный врач.

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