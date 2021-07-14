Снял фильм о «Песнярах» и утверждал, что сделал из Пугачевой главную певицу СССР: умер режиссер Александр Стефанович - бывший муж Примадонны

Фото: архив "КП"

В Москве на 77 году жизни скончался режиссер Александр Стефанович. Об этом в социальной сети написал заслуженный артист РФ Александр Левшин, гитарист, который много лет сотрудничал с Аллой Пугачевой.

Косвенно Александр Левшин назвал причину смерти Стефановича - вероятно, это коронавирус. «Узнал о Саше…Улетел… Скорблю…Боже мой! Что ж такое!? Никого не щадит эта зараза…И когда сделают лекарство от чумы наших дней?» (авторские пунктуация и орфография сохранены - Авт.).

Как сообщается, Александр Стефанович, у которого было диагностировано существенное поражение легких, попал в больницу еще в начале июля - до этого лечился дома. Через некоторое время он был переведен в реанимацию, однако все усилия врачей оказались тщетными.

Александр Стефанович в 1969 году закончил ВГИК, режиссерский факультет. В семидесятых годах работал на «Мосфильме» режиссером-поставщиком. Сотрудничал с Сергеем Михалковым. Однако известность Александр Стефанович получил после того, как начал сотрудничать с популярной эстрадной певице Аллой Пугачевой, мужем которой он стал в 1977 году. Супруги прожили недолго - уже в 1981 году состоялся развод.

В своих интервью Александр Стефанович не раз говорил о том, что именно он является создателем сценического образа Аллы Пугачевой, сама певица про второй свой брак (до Стефановича Пугачева была замужем за отцом своей дочери Кристины Миколасом Орбакасом – Авт.) вспоминать не любит. Стефанович неоднократно в своих интервью заявлял, что именно он сделал из Аллы Пугачевой суперзвезду и главную эстрадную певицу СССР.

Народная артистка СССР Алла Пугачева. Фото: архив "КП"

Несколько лет назад в эфире программы «Пусть говорят», который был посвящен 70-ти летнему юбилею певицы, Алла Борисовна сказала буквально следующее:

- Александр Борисович Стефанович, обращается к вам Народная артистка Советского союза. Если уж вы придумали такую легенду, что вы главный человек, который сделал из меня певицу где-то в 77-м году. Хочу напомнить, что я уже в 75-м «Арлекино» спела. В 78-м я уже в Сопоте выступала. <…> Я хочу вам подсказать, устраивайте лекции на эту тему «Как я сделал Пугачеву». Заработаете. И если уж вы такой крутой, то может сделаете еще одну певицу.

Александр Стефанович много работал в жанре музыкального фильма. Поставил такие картины как «Барды», «Осенний блюз», «Кураж». Снятая им в 1981 году музыкальная мелодрама «Душа» получила большую популярность у зрителей: фильм, главную роль в котором сыграла София Ротару, посмотрели 58 миллионов человек.

Алла Пугачева и "Песняры". Фото: архив "КП"

В 1977 году режиссер снял фильм-концерт о белорусском ВИА «Песняры» под названием «Диск». Вот как об этом в своих мемуарах «Песняры». Я роман с продолженьем пишу...» вспоминает один из сооснователей легендарного ансамбля заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич.

- Он (Стефанович - Авт.) хотел какого-то минимального актёрства от нас: мол, хватит и того, чтобы в камеру не таращились испуганно. Собственно, там и выбора особого не оставалось: Саша хотел снимать в процессе записи пластинки свою жену Аллу Пугачёву, но деньги выделяли под нас – «Песняры» как раз готовились к записи с Виктором Бабушкиным на «Мосфильме». И хотя картина в планах стояла, всё делалось на скорую руку: скажем, чтобы снять наши концертные кадры, договаривались прямо во время съёмок с каким-то клубом в Подмосковье. Получилась если не документальная работа, то «под документальность». Может, поэтому фильм частенько показывали по телевизору в советское время? Тогда такое любили. Ну и цвет был отличный по тому времени!

Кстати, есть в «Диске» и явный художественный вымысел – «бисы» на песне «Будочник». Песня у Мулявина вышла неплохая, для середины концерта, с умными стихами Серёжи Крылова, но оваций, как на экране, не срывала. А Стефанович хотел, чтобы прозвучало что-нибудь новенькое. Вот и «приписали» сумасшедший восторг зала «Будочнику», - вспоминал Владислав Мисевич.

Всего Александр Стефанович снял около 50 документальных фильмов на ведущих отечественных телеканалах и зарубежных студиях, написал около 70 киносценариев. В 2014 году на экраны вышел скандальный двенадцатисерийный телефильм Стефановича «Кураж», снятый по одноименному автобиографическому роману. В картине рассказывается о периоде с 1976 по 1980 годы, когда Стефанович был женат на Пугачевой и тесно сотрудничал с ней. В ленте - около двухсот персонажей, многие из них легко узнаваемы по намекам автора: главная героиня Галла, София Ротару, Сергей Бондарчук, Джо Дассен и другие. Фильм неоднозначно был воспринят критикой.

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