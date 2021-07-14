Приз имени белорусского композитора Олега Молчана улетел из Керчи в Белгород

Ирина Видова вручила приз имени Олега Молчана певице из Белгорода Надежде Бондаренко. Фото: личный архив

Четыре года назад лауреатом фестиваля-конкурса «Красная гвоздика» стала певица Ирина Видова, исполнив песню «Карабель маёй краіны», которую написал ее муж Олег Молчан на стихи поэта Алеся Липая. Тогда впервые в истории конкурса звания лауреата была удостоена песня на белорусском языке. И тогда рядом с Ириной был ее муж.

В 2019 году Олега Молчана не стало. Вдова композитора получила предложение об учреждении приза имени Олега Молчана от руководства фестиваля «Красная гвоздика». Ирина эту идею поддержала и сама придумала концепцию приза - хрустальная статуэтка в виде ноты, взлетающей ввысь. Претворили идею в жизнь на знаменитом стеклозаводе «Неман».

Концепцию приза - хрустальная нота, взлетающая ввысь, - Ирина Видова придумала сама. Фото: личный архив

В этом году Ирина Видова стала членом жюри фестиваля и вручила приз имени Олега Молчана самой профессиональной, артистичной и харизматичной участнице конкурса, солистке Белгородской филармонии Надежде Бондаренко. Кроме статуэтки Ирина Видова на правах правообладателя передала молодой певице в репертуар песню Олега Молчана «Чаечка».

В один из фестивальных дней состоялась творческая встреча с Ириной Видовой-Молчан. Певица рассказала об Олеге Молчане не только как о композиторе, но и поделилась трогательной историей любви, а также исполнила песни мужа, к которым сама написала тексты: «На одной волне», «Парус», «Либе лав ламур», «Viva, Олег Молчан».

На творческой встрече прозвучали не только песни, но и история любви Ирины Видовой и Олега Молчана. Фото: личный архив

- Он всегда рядом, потому что теперь моя жизнь посвящена тому, чтобы произведения Олега Молчана продолжали звучать, - сказала певица.

В память о муже Ирина Видова спела несколько песен, которые они написали вместе с Олегом Молчаном. Фото: личный архив

КСТАТИ

Первый международный молодежный фестиваль политической песни «Красная гвоздика» прошел в 1967 году в Сочи, а последний - в 1990. В течение многих лет жюри фестиваля возглавляла композитор Александра Пахмутова - автор песни «Нежность», победившей на первом фестивале.

В 2015 году проект «Красная гвоздика» возродился и стал международным фестивалем-конкурсом национальной патриотической песни в России. Первым председателем жюри возрожденного конкурса был Иосиф Кобозон, с 2018 года фестивалю присвоено имя этого артиста, а жюри уже несколько лет возглавляет народный артист России, композитор Олег Иванов.

В этом году для участия в «Красной гвоздике» было подано более 400 заявок из России и зарубежья.