Освободили от татар Украину, остановили турок на пути в Европу и победили войско шведов втрое больше: победами в каких битвах могут гордиться белорусы

Битва при Грюндвальде на картине Яна Матейко. Фото: wikipedia.org

Кандидат исторических наук Денис Мартинович накануне 611-й годовщины Грюнвальдской битвы, которую отмечаем как раз 15 июля, рассказал «Комсомолке» о главных битвах времен ВКЛ - Великого княжества Литовского.

1362-й. Синие воды

Кто, где и зачем сражался? В XIV веке территория Украины находилась под властью татар. Воспользовавшись внутренними неурядицами в Золотой Орде, великий князь литовский Ольгерд решил расширить территорию ВКЛ - в том числе присоединить Киевское княжество (оно уже находилось под контролем ВКЛ, но еще платило татарам дань). Князь заключил мир с крестоносцами, чтобы те не ударили с тыла, и отправился в поход. В промежутке между 24 сентября и 25 декабря 1362 года (точная дата неизвестна) он встретился с татарами у реки Синие Воды (теперь Кировоградская область Украины).

Войско ВКЛ в битве на Синих водах возглавлял великий князь Альгерд. Гравюра XVI века. Фото: wikipedia.org

Как проходила битва? Краткое описание битвы сохранилось только в хронике Мацея Стрыйковского. Она появилась лишь два века спустя, но других подробностей у нас нет. Согласно хронике, Ольгерд разделил свое войско на шесть отрядов и расположил их полукругом, чтобы их не могли окружить.

Атаки татар были безрезультатны: “Татары с неистовым рвением начали бой, засыпав литву густым железным градом из луков, случились несколько стычек, но нанесли мало потерь из-за правильного ее построения и быстрого маневрирования”. Затем войска ВКЛ сами двинулись в атаку и прорвали передние линии противника. Другие отряды зашли с флангов, тогда татары начали беспорядочно отступать.

Каковы были последствия? Ольгерд освободил большую часть Украины от власти татар и включил ее в состав своего государства. В дальнейшем набеги продолжались, но Золотая Орда уже никогда не владела этой территорией. ВКЛ стало одним из могущественных государств Европы.

1410-й. Грюнвальд

Кто, где и зачем сражался? Тевтонский орден веками боролся с “неверными”. Но в конце XIV века великий князь Ягайло стал польским королем и начал крестить язычников в ВКЛ. Орден настаивал, что крещение было лишь формальным. На практике Тевтонский орден и ВКЛ боролись за контроль над Жемайтией (историческая область на северо-западе современной Литвы). Также Польша претендовала на побережье Балтийского моря (тогда им владели тевтонцы). 15 июля 1410 года противники встретились на поле у деревни Грюнвальд (в нынешней Польше).

Как проходила битва? Тевтонцы поставили в первую линию полевые орудия, чтобы расстрелять в упор наступающую конницу противника. Но атака оказалась чересчур быстрой, легкие силы коалиции молниеносно преодолели расстояние до орудий - те успели сделать максимум по два выстрела, прежде чем были захвачены.

Спустя час после начала битвы орден перешел в контрнаступление. Войска ВКЛ начали отходить. По одной версии, это было бегство. По другой - тактическое отступление. Его пример Витовт, правивший в ВКЛ, мог увидеть у татар, которые в 1399-м заманили его в ловушку в битве под Ворсклой.

Как бы то ни было, оставшаяся часть тевтонцев обрушилась на поляков и на центр, где находились войска Смоленской земли, часть из последних была уничтожена. Поляки и тевтонцы поочередно вводили в бой резервы. Тем временем в бой вернулись литвины и татары. Так армия Тевтонского ордена была окружена и разгромлена.

Каковы были последствия? Армия союзников три дня стояла на поле боя, залечивая раны и хороня убитых. После этого они двинулись походом на Мальборк - столицу ордена. Но фактор внезапности был утрачен, двухмесячная осада не дала результатов, а ослабленное войско союзников так и не решилось на штурм города. Возможно, Витовт не хотел усиления Польши (ведь в случае окончательной победы территория Пруссии досталась бы именно этой стране). Поэтому он первым снял осаду, за ним последовал и Ягайло.

В 1411-м был заключен мир. Орден возвратил ВКЛ и Польше все территории, занятые ранее, и выплатил огромную контрибуцию, что подорвало его экономику. ВКЛ окончательно получило Жемайтию. Польша вернула занятые прусские земли.

Потребовалась еще одна война, чтобы орден окончательно признал себя вассалом польского короля. Но Грюнвальд окончательно подорвал могущество ордена. Тевтонцы потеряли всю свою элиту (из 250 братьев ордена, принимавших участие в битве, погибли 203). Не будь этого удара, процесс ухода ордена с исторической арены мог бы растянуться на долгие годы.

1506-й. Клецк

Кто, где и зачем сражался? C конца XV века крымские татары, ставшие союзниками Москвы, стали совершать регулярные набеги на украинские и белорусские земли. В Крыму практически не было развито земледелие, а скотоводство являлось малопродуктивным. Поэтому основой благосостояния татар являлись грабеж и бесплатная рабочая сила (пленные).

В мае 1506-го татарская орда, которую возглавляли два сына хана, вышла из Крыма, прошла 1100 км примерно за три недели и 20 июля стала лагерем у Клецка. Там осталось около трети войска, остальные отправились за добычей по окрестностям.

Клецкая битва на гравюре XVI века. Фото: wikipedia.org

Войско ВКЛ возглавил великий гетман литовский Станислав Кишка. Но позже он, сославшись на болезнь, передал свои полномочия Михаилу Глинскому. Тот являлся фаворитом Александра - великого князя литовского и короля польского. 5 августа 1506 года именно Глинский атаковал татарское войско под Клецком.

Как проходила битва? Утром 5 августа войско ВКЛ подошло к реке Лань возле Клецка. Глинский приказал переправляться. Под прикрытием двух пушек и отряда солдат с аркебузами были построены гати. Полководец разделил войско на три отряда и приказал переправляться одновременно. Но правую гать построили раньше, поэтому один из шляхтичей ушел в «самоволку». Результат был печален: его подразделение было разбито и уничтожено, голову шляхтича насадили на пику, чтобы запугать противника.

Но порядок татар был нарушен: часть из них переместилась со своих позиций к правой гати. Это сыграло свою роль, когда войска ВКЛ начали полноценное наступление. Ударом кавалерии Глинский разрезал войско татар на две части и после упорного боя обратил их в бегство.

Кроме того, хитрый полководец переодел часть своих воинов в татарскую одежду, а на дорогах расставил сторожевые посты, чтобы перехватывать отдельных крымчаков. Когда захватчики вернулись в лагерь, то потеряли все награбленное. Наши же предки смогли освободить своих соотечественников, захваченных в плен.

Каковы были последствия? На непродолжительное время набеги крымских татар прекратились. Начались переговоры с ханом, который на некоторое время даже стал союзником ВКЛ. Но самому Глинскому эта победа не принесла счастья. Вскоре умер его покровитель, великий князь Александр. Спустя два года князь поднял мятеж, а затем бежал в Москву.

1512-й. Орша

Кто, где и зачем сражался? В 1512-м началась очередная война между великими княжествами - Литовским и Московским - за земли на современном востоке Беларуси (предыдущая закончилась за несколько лет до этого). Наши соседи дважды осаждали Смоленск, третья попытка принесла им успех. После этого двинулись на запад, захватив Мстиславль, Кричев и Дубровну. 8 сентября 1514 года под Оршей их встретила армия под предводительством гетмана Константина Острожского (в ней также были польские полки).

Битва под Оршей на полотне неизвестного автора. Фото: wikipedia.org

Как проходила битва? Об этой битве существует два устойчивых мифа. Первый, что войско ВКЛ составляло 30 тысяч, московское - аж 80. Но это огромное преувеличение: такой разницы не было, современные историки говорят об армиях в 12 - 17 тысяч. Но и это очень большие цифры для того времени. Второй миф связан с ходом битвы. Мол, Острожский заманил врага под огонь артиллерии, которую спрятал в засаде. Но это не так: в то время каждая пушка могла сделать лишь четыре выстрела в час.

Из-за пушечного ядра погиб один из московских воевод, но решающую роль в битве сыграла пехота. Именно ее Острожский поставил в засаду и заманил легкую московскую конницу под удар. Также важную роль в победе сыграли и противоречия между двумя московскими воеводами: их отряды действовали по отдельности и не помогли друг другу.

Каковы были последствия? Московское войско потерпело жесткое поражение. Из 11 воевод в плен попало шесть, двое были убиты и лишь трое спаслись. Дипломат Сигизмунд Герберштейн утверждал, что река Крапивна вышла из берегов: так много солдат утонуло, пытаясь переправиться через нее. Даже если это преувеличение, масштаб катастрофы понятен.

Нашим предкам удалось остановить натиск на белорусские земли, после битвы распался союз Москвы и империи Габсбургов. Но полностью воспользоваться плодами виктории не получилось. Армия ВКЛ вернула Дубровну, Кричев и Мстиславль, но не смогла отбить Смоленск. По мирному договору 1522 года этот город остался в составе Московского княжества. Но для потомков битва под Оршей стала символом мужества уроженцев Беларуси.

1605-й. Битва под Кирхгольмом

Кто, где и зачем сражался? В конце XVI века королем Речи Посполитой (федерация Польши и ВКЛ) был избран Сигизмунд Ваза. Его отцом был шведский король, матерью - польская принцесса. Спустя пять лет после восшествия на трон Сигизмунд стал и шведским королем. Но затем северные подданные свергли его. Обиженный Ваза решил вернуть корону и втянул Речь Посполитую в серию войн со Швецией. Первая из них началась в 1600-м, а спустя пять лет, 27 сентября 1605 года, противники встретились около Кирхгольма (теперь это Саласпилс, расположенный в 18 км от Риги).

Битва при Кирхгольме на картине Питера Снайерса. Фото: wikipedia.org

Как проходила битва? Перевес был на стороне шведов: их было около 11 тысяч, тогда как армия Речи Посполитой насчитывала около 3,6 тысячи человек. Несмотря на трехкратный перевес, у “наших” были свои козыри. Они больше отдохнули перед битвой. Кроме того, основу кавалерии Речи Посполитой составляли так называемые крылатые гусары, вооруженные копьями. У шведов были карабины и пистолеты, их лошади устали после ночного перехода перед битвой.

Шведы находились на возвышенности, но полководец Ян Кароль Ходкевич выманил их оттуда, организовав ложное отступление. Противник стал спускаться вниз двумя линиями, поэтому с ними смогли расправиться по очереди. К тому же шведские кавалеристы нарушили строй и попали под выстрелы пехоты Речи Посполитой.

После этого крылатые гусары перегруппировались и перешли в контрнаступление. Другие отряды обошли шведов по флангам. Противник ввел в бой резерв, но затем также поступил и Ходкевич. Бой длился четыре часа, но после того, как в сражение вступил резервный отряд крылатых гусар, победа была достигнута через 20 минут.

Каковы были последствия? Шведы потеряли более 9 тысяч человек - больше, чем в знаменитом сражении под Полтавой. Многие погибли при бегстве, некоторых солдат убили местные крестьяне. Король Швеции прекратил осаду Риги и уплыл домой. Но воспользоваться плодами победы армия Речи Посполитой не сумела: казна была пуста, войскам не платили жалование. Вскоре было заключено перемирие, но спустя шесть лет война возобновилась.

1621-й. Хотин

Кто, где и зачем сражался? В начале XVII века могущественная Османская империя являлась одной из главных угроз для Европы. Султан Осман II хотел расширить свои владения на север. Ему мешала Речь Посполитая, которая вмешивалась в дела Молдовы (тогда вассальное государство по отношению к османам). Также его раздражали казаки - формально, поданные Речи Посполитой, совершавшие набеги на территорию империи.

Битва при Хотине на Картине Юзефа Брандта. Фото: wikipedia.org

Султан собрал огромную армию и выступил в поход. Осенью 1621 года он встретился у Хотина (теперь Черновицкая область Украины) с армией Речи Посполитой. “Наших” было чуть менее 30 тысяч, их возглавлял Ян Кароль Ходкевич, победитель при Кирхгольме. Также на его стороне сражалась запорожские казаки (около 25 тысяч во главе с гетманом Петром Сагайдачным). А вот сколько было турок и крымских татар - точно неизвестно. Звучат цифры от 50 до 120 - 160. Последняя вполне может быть преувеличением.

Как проходила битва? Войско Речи Посполитой построило недалеко от Хотина укрепленный табор. На протяжении месяца (с начала сентября до начала октября) они отбивали натиск османов и время от времени сами атаковали, выводя в поле кавалерию. Несколько раз турки были близки к прорыву, но Ходкевич лично возглавлял контратаки. Во время битвы он умер, через полгода от ран скончался и Сагайдачный. Но наши предки выстояли - хотя по легенде в день перемирия в лагере не было ни еды, ни фуража, оставалась лишь одна бочка пороха.

Каковы были последствия?

По мирному договору граница осталась прежней. Речь Посполитая признала контроль Османской империи над Молдовой. Турции и Крымскому ханству запрещалось совершать набеги на земли Речи Посполитой, казакам - на Крым и Турцию. В Османской империи такой итог вызвал шок. Против султана вспыхнул мятеж, он был свергнут и убит. Его преемник отказался от планов по захвату Речи Посполитой.