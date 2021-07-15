«Раздевалки не нужны – пусть нас просто не трогают». Нудисты облюбовали дикий пляж на Минском море

На нудистском пляже в Европе можно увидеть шуточные знаки о том, что здесь запрещено надевать купальник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Невероятная тропическая жара накрыла Беларусь и, конечно, городские жители стараются каждую свободную минуту проводить у водоема. Шесть лет назад на Минском море кипели страсти – один из участков на пляже N5 в то время облюбовали нудисты, что не очень нравилось другим отдыхающим. Они то и дело жаловались в милицию. Стражи порядка частенько наведывались на этот пляж, причем с видеокамерами. Зачем? Потому что когда отдыхающие видели приближающийся наряд милиции, тут же натягивали трусы или уходили плавать в воду – и вроде никому не предъявишь нарушение порядка. А видео могло стать доказательством. Некоторых не особо расторопных или принципиальных возили в отделение милиции и даже выписывали административные штрафы.

6-7 лет назад на нудистком пляже было жарко - милиция заставляла отдыхающих одеваться. Фото: личный архив

В результате конфликтов, которые едва не доходили до потасовок, нудисты отступили. Ушли с общественного пляжа в более укромное место на берегу Минского моря. С лесной дороги его практически не увидишь, а если не знаешь, где это, то и не найдешь. Дикий пляж расчистили, привели в порядок, и на этом конфликт, вроде, был исчерпан.

Нудисты, как только появлялась милиция, прятались в воду Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Конечно, очень обидно, что нам пришлось покинуть старый пляж. Он ведь неформально носил статус нудистского около 20 лет, - огорчались любители загорать голышом. - Те, кто не хотел видеть обнаженных людей, просто не ходил туда, а мы никому не мешали. Мы сами наводили там порядок, убирали его. Грибки и раздевалки нам не нужны – просто пусть не трогают. Мы спокойные мирные люди, среди натуристов полно интеллигентных людей, есть врачи, режиссеры, учителя.

Нудистский пляж на Минском море. Фото: личный архив Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

На днях мы решили узнать, существует ли этим жарким летом нудистский пляж на Минском море. Оказалось, желающих загорать «без полосок» стало ничуть не меньше. В выходной день на пляже отдыхали не менее 50 человек, в основном мужчины – но были и молодые семьи.

- Милиция? Нет, сюда они не приезжают, к счастью. Было пару раз, когда вдалеке в лесу останавливали машина, включали «люстру». Мы быстро натягивали трусы – и всех это устраивало, - рассказал один из загорающих. – У милиции без нас сейчас дел хватает.

Белорусов сейчас с пляжей за уши не оттянешь. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

А есть ли любительницы загорать топлес на общественных пляжах в Беларуси? На берегу Цнянки в минувшие выходные была замечена одна девушка со спутником. Но ввиду скромных форм на ее вид топлес практически никто не обращал внимания. А так это явление совсем уж редкое.

Целоваться на пляжах пока не запрещено. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Как бы вы отнеслись к тому, что на пляже есть девушки, загорающие топлес? – спросили мы у молодой мамы с маленьким ребенком, которая отдыхала на обычном пляже Минского моря.

- Я нормально отношусь. На европейских пляжах любительницы загорать «без верха» через одну, причем, очень много среди них славянок и немок. Я знаю, что у нас возмущаются, мол, дети смотрят. Я вам как мама скажу: если не заострять внимание ребенка на голой груди тети, то он на нее сам и не обратит внимания.

Минчанки не верят своему счастью: в мире нас не очень принимают из-за пандемии, зато дома - субтропики. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Если девушки хотят загорать "без полосок", то обычно это делают на животе, головой в песок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КСТАТИ

Появление нагишом в общественном месте относится к статье 17.1 КоАП (другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок), считается мелким хулиганством и грозит штраф в размере от 2 до 30 базовых величин либо административным арестом.