Новинка в ассортименте КАМАКО - горчица «Американская»

Ассортиментная линейка горчиц КАМАКО пополнилась новым видом - пикантная горчица «Американская» дополнила широкий ассортимент, в котором были представлены следующие вкусы: «Русская», «Французская», «Дижонская», «Баварская», «Столовая».

Ассортимент горчиц КАМАКО позволяет с легкостью совершить небольшое кулинарное путешествие и погружение в гастрономическую культуру разных стран, чтобы окончательно определиться с собственными вкусовыми предпочтениями. Каждый вид горчицы запомнится потребителю характерной консистенцией, ярким вкусом и особенной степенью жгучести.

Горчица КАМАКО «Американская» отличается ярким желтым цветом и нежным пикантным, но не жгучим вкусом, обладает соусной консистенцией, заметно отличаясь от хорошо знакомой и традиционной «Русской» горчицы.

Новинка прекрасно сочетается с популярными блюдами сегмента фастфуд (пицца, хот-доги, сэндвичи, чипсы, снеки, бургеры, картофель фри, наггетсы), а также мясными, рыбными и овощными блюдами. Благодаря соусной консистенции отлично подходит для использования в качестве основного ингредиента салатных заправок.

Продукт представлен в упаковке формата дой-пак, что обеспечивает удобство дозирования, особенно актуальное в процессе приготовления блюд вне дома. В данном виде упаковки в ассортименте представлены три наиболее популярных вида горчиц - «Русская», «Французская» и «Американская».

- Новинка в линейке горчиц неслучайно выведена на рынок в начале летнего сезона, когда большинство приемов пищи хочется совершать на природе в режиме BBQ-вечеринок, пикников и мероприятий на открытом воздухе, на которых предпочтение однозначно отдают несложным в приготовлении блюдам. Мы расширяем ассортимент горчиц, поскольку их популярность на многих рынках очень высока, что вполне закономерно, учитывая натуральность и относительную распространенность сырья, выразительную пикантность готового продукта и беспрецедентную широту использования в кулинарии. На протяжении многих последних лет уверенный рост объемов продаж демонстрирует именно нежгучая горчица, во многом благодаря ее широкому применению в сегменте фастфуда в качестве одного из наиболее традиционных соусов для бургеров, снеков и закусок. Американская горчица сегодня - это самый популярный вид горчицы в мире по совокупным объемам потребления. К слову, на ее исторической родине с 1991 года с размахом ежегодно отмечают Национальный день горчицы в первую субботу августа, что как нельзя лучше отражает уровень популярности продукта. По показателю среднедушевого потребления горчиц американцы незначительно отстают только от французов, где потребление достигает рекордного значения в один килограмм на человека в год. Во Франции горчица является одной из любимых приправ и незаменимым атрибутом сервировки стола - 8 из 10 французов регулярно потребляют горчицу, и каждую минуту в стране продается 16 банок горчицы. На белорусском рынке мы видим высокий интерес к этим продуктам, чему способствует рост франчайзинговых бизнесов в сегменте общепита доступной ценовой категории и прочное внедрение в рацион питания белорусов многих простых и аппетитных блюд, заимствованных из культур питания других стран, - прокомментировала директор по маркетингу группы компаний КАМАКО Наталья Черник.

В июне новинка поступила в розничную торговую сеть в Беларуси и на экспортных рынках.