Футбольный клуб Высшей лиги «Спутник Речица» снялся с чемпионата Беларуси: вот что случилось с его финансированием

Для существования клуба нужны большие деньги. Фото: abff.by

У дебютанта Высшей лиги финансовые проблемы появились еще до старта чемпионата Беларуси. Как известно, белорусские футбольные клубы в основном существуют за счет бюджета и спонсорства крупных предприятий.

«Прессбол» сообщил, что тогда болельщики команды опубликовали письмо, в котором говорилось о том, что главный спонсор клуба "Речицадрев" отказалась от финансирования "Спутника": "Причиной стало вхождение предприятия в концерн "Беллесбумпром", в результате чего "Речицадрев" потерял самостоятельность в принятии решений. Концерн же не видел целесообразности в финансировании футбольной команды".

Более того, по информации football.by футболисты не получали зарплату с февраля. Естественно и пригласить сильных игроков из-за финансовых проблем не могли. Команда прочно застряла на последнем месте.

Из клуба постепенно уходили тренеры и игроки. 9 июля восемь игроков из-за не исполнения перед ними финансовых обязательств получили статус свободных агентов. «Спутник» должен погасить перед ними задолженность по зарплате до 1 сентября.

В итоге, 14 июля Ассоциация «Белорусская федерация футбола» сообщила, что в связи со сложившейся финансовой ситуацией футбольный клуб «Спутник Речица» вынужден прекратить участие в чемпионате.

По регламенту, если команда клуба, исключенного из чемпионата Вышей лиги, провела менее 50 процентов матчей в чемпионате, то результаты аннулируются. В случае проведения 50 процентов матчей и более команде засчитываются поражения в оставшихся матчах со счетом 0:3, а всем командам-соперницам присуждаются победы со счетом 3:0. В случае «Спутника» действует второй вариант.

Из клубов, которые в разное время прекратили свою существование, можно набрать целый чемпионат. Можно вспомнить минские «Торпедо» и МТЗ-РИПО, гомельские ЗЛиН и ДСК, «Городею», СВИЧ, «Дариду»… Печально еще, что большого футбола лишился город Речица, который славился футбольной историей.