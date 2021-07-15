Коронавирус в Беларуси, последние данные на 15 июля 2021 года: новая волна COVID-19, штамм дельта уже в 111 странах и названы предпосылки для тяжелого течения болезни

Число новых зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси за сутки составило 940. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число новых зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси за сутки составило 940. Такова официальная статистика Минздрава. За весь период пандемии в Беларуси COVID-19 подтвердился у 430 тысяч 121 человека.

За сутки из больниц были выписаны 1030 выздоровевших пациента. С начала пандемии в Беларуси выздоровели и были выписаны уже 423 тысячи 404 пациента

В Минздраве также сообщили еще о 11 смертях за сутки.

– За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 287 пациентов с выявленным коронавирусом, – добавили в министерстве.

Мир накрывает новая волна COVID-19

Мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавируса. Такое заявление сделал 14 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

– Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны, – сказал он во время своего выступления в Женеве на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19.

Гебрейесус обратил внимание на рост заболеваемости в мире на минувшей неделе, а также смертности от последствий заражения коронавирусом. Причем число летальных исходов увеличилось впервые после продолжавшегося на протяжении десяти предыдущих недель снижения. По его словам, причина тому – штамм «дельта».

Мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавируса. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«Дельта» атакует

Именно этот вариант коронавируса уже распространился в 111 странах мира. Причем эта отметка достигнута в период с 6 по 13 июля.

– Дельта-вариант обнаружен за последние два месяца по меньшей мере в 111 странах во всех шести регионах ВОЗ, он отличается более высокой заразностью, чем остальные варианты, вызывающие обеспокоенность, которые выявлены до настоящего момента, – рассказали в ВОЗ.

Что приводит к тяжелой форме коронавируса, выяснили ученые

Также эксперты назвали дополнительные факторы риска тяжелого протекания COVID-19. В частности, ученые выяснили, что наиболее подвержены тяжелому течению коронавируса пациенты с хроническими заболеваниями легких. Данные исследования международной группы ученых появились в статье журнала Nature Communications.

Среди других дополнительных факторов риска «тяжелого коронавируса» учеными были названы такие заболевания, как гипертония, диабет, ожирение, а также курение и преклонный возраст.

Читайте также:

Почему после прививки от коронавируса болит рука, объяснили врачи

По словам медиков, при правильном выполнении укола ничего болеть не будет (подробности).

Легкие формы коронавируса не всегда вызывают иммунитет, считают ученые

Немецкие медики оценили, как развивалась болезнь у тех игроков, которые перенесли ее бессимптомно (подробности).

Медики назвали «железные» основания медотвода от прививки против коронавируса

Некоторые болезни и состояния могут стать противопоказанием для вакцинации (подробности).