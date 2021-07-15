Григорий Лепс дал первый концерт «Славянского базара»: на главной площади Витебска, без билетов и с шутками про возраст

Григорий Лепс дал концерт на главной площади Витебска за день до официального открытия "базара". Фото: Степан БОЯРСКИЙ

Григорий Лепс на «Славянском базаре» в Витебске удивил как минимум трижды. О его сольном концерте 14 июля стало известно только накануне. Один из самых дорогих российских артистов, Лепс спел в Витебске совершенно бесплатно для зрителей. И был более чем пунктуален. Заявленное на 22 часа выступление началось даже чуть раньше. Те, кто вразвалочку шел к площади Победы в уверенности, что звездам такого масштаба позволено задерживать начало выступления на полчаса, пришли, когда Лепс спел уже несколько своих песен.

Григорий Лепс стал первым артистом, выступившим на "Славянском базаре'2021". Фото: Степан БОЯРСКИЙ

Сколько народу собралось на этот бесплатный концерт? Сколько может вместить самая большая площадь в Беларуси (380х190 м) и еще немножко за ее периметром. Те, кто не хотел быть поближе к сцене, сидели и стояли через дорогу, подпевая и пританцовывая.

Близко к сцене все равно не подобраться, а слушать можно и на другой стороне улицы. Фото: Раиса ЮДИНА

Происходящее на сцене транслировалось на два экрана, чаще всего показывали самого Лепса. Так что зрители видели, как выглядел артист. Вышел на сцену он в элегантном образе: синий пиджак, белоснежная рубашка, круглые очки. Не прошло и часа как пиджак был снят, рубашка расстегнута – Лепс все больше входил в кураж, радуя публику своим мощным вокалом и харизмой.

«Самая нелюбимая песня», - объявляет Лепс и площадь подхватывает вместе с ним «Я тебя не люблю – это главный мой плюс». Причем занятно наблюдать, как это поют парочки, не разнимающие объятий и не спускающие друг с друга влюбленных глаз. Но из песни же слов не выкинешь!

Зрители были в восторге! Фото: Степан БОЯРСКИЙ

«Веселая эмигрантская», - сообщает Лепс, и зрители так восторженно подпевают: «Я уеду жить в Лондон», как будто они туда и в самом деле завтра отправятся всей компанией.

Увидеть на экранах можно было и Лепса, и его клипы. Фото: Раиса ЮДИНА

- В общем-то и целом, ребята, девчата, бабушки, дедушки и детки, мы дошли до сути проблемы всего нашего постсоветского пространства, - загадочно начинает в паузе разговор Лепс.

Танцуют все! Фото: Степан БОЯРСКИЙ

- "Водку" давай! – кричат самые догадливые зрители.

- По сути, трезвым жить сложновато, - продолжает свои шуточные рассуждения артист. - Учитывая пандемию, надо лечится как-то. Поэтому сейчас дружно возьмемся за руки…

– С днем рожденья! С днем рожденья! – кричат зрители. А ведь и в самом деле, 16 июля у Лепса день рождения, и белорусам невероятно приятно, что популярный артист приехал к нам именинником.

Площадь Победы в Витебске 14 июля была заполнена поклонниками Григория Лепса. Фото: Раиса ЮДИНА

Григорий Лепс благодарит публику и предлагает включить мобильные телефоны всем, у кого они есть. Вся эта сцена разыгрывается перед одним из хитов-долгожителей Лепса «Рюмка водки на столе». Он и сам входит в кураж буквально с первых аккордов. Поет сам и дает оторваться зрителям.

На концерт пришли и стар и млад. Фото: Степан БОЯРСКИЙ

- Вживую поет! – восторженно говорит мужчина рядом со мной своей спутнице.

- Ага, видишь, не дотягивает строчки, - соглашается та. - Вот это настоящий артист. Не зря они тут аппаратуру с шести часов настраивали.

Но это еще не финал. Лепс исполняет еще несколько песен, шутит на тему возраста и эрекции, с которой все нормально, благодарит зрителей, желает всем здоровья, благополучия и долгой жизни:

- Людям постарше моего возраста желаю прожить еще лет 25-30, помоложе - 100 лет. Живите долго, не болейте и любите себя.

Перед сценой яблоку некуда было упасть. Фото: Степан БОЯРСКИЙ

Среди зрителей, кстати, я не увидела ни одного человека в маске. Но минимальную дистанцию с незнакомыми людьми большинство все же старались выдерживать.

- Как вы себе это представляете - на концерт Лепса в маске? - поясняет мне смелость поклонников певца женщина моего возраста. - Здесь же петь надо.

Она живет в Витебске и, как оказалось, на концертах «Славянского базара» была всего пару раз. Говорит, билеты не по карману. Мол, по этой причине многие горожане, чтобы не травить душу, уезжают на время фестиваля за город. Зато Лепса, подарившего полноценный полуторачасовой концерт, теперь долго будут вспоминать добрым словом.

- Не зря так гнали в Витебск после работы! – делится впечатлениями Вячеслав, который приехал с друзьями и сыном из Орши на машине. - Начальство не отпускало, думал не успеем.

Перед своим днем рождения Григорий Лепс сделал подарок тысячам своих поклонников в Беларуси. Фото: Раиса ЮДИНА

Ира и Олег приехали в Витебск из Бешенкович это примерно 80 км - тоже только ради концерта Лепса.

- Нам друзья вчера вечером позвонили, говорят, в интернете прочитали что концерт будет, - говорит девушка. - Хоть до этого нигде про него не писали. Мы сначала не поверили - он же в Минске завтра выступает и билеты на концерт там ого-го сколько стоят. Так что это просто бомба! Даже дождь перестал, хотя шел до этого.

- А под дождем слушали бы концерт?

- Конечно! И под градом!

Григорий Лепс приехал в Беларусь накануне своего дня рождения. Фото: Степан БОЯРСКИЙ

Зрители еще долго не расходились, фотографировались на фоне пустой сцены, прогуливались по площади. Кому-то стало плохо, вызвали скорую. А через полчаса загремел гром, сверкнули молнии и снова пошел дождь. В Витебске это воспринимают как должное. Говорят, что дождь во время «Славянского базара» - это как обязательная программа.

Кстати, 15 июля Григорий Лепс дает большой концерт в столичной «Минск-Арене». Начало шоу, приуроченного ко дню рождения певца, - в 21.30.