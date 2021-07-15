Новые микрорайоны Минска во время ливней может затапливать сильнее, чем старые: специалисты рассказали, почему так

14 июля ливень и гроза в Минске были сильными. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как правило, каждая большая жара заканчивается большим ливнем. Последний раз часть Минска очень сильно затопило в конце июня. Вечером 14 июля ливень и гроза в Минске были тоже сильными и кое-где город тоже поплыл, хоть и далеко не так сильно, как 26 июня 2021 года.

После того июньского потопа, когда некоторые минчане по проезжей части ходили по пояс в воде, «Комсомолка» спросила у директора госпредприятия «Горремливнесток» Олега Лукашенко: «Почему самые большие подтопления 26 июня 2021 года были в относительно новых микрорайонах - Сухарево, Каменная Горка?»

- Возраст городской застройки «старые и новые микрорайоны города» в этом случае не имеют никакого значения, так как в «старых районах» проводилась прокладка новых коммуникаций и реконструкция существующих, а «новые микрорайоны» формировались возле уже существующих инженерных коммуникаций, - сказано в ответе «Горремливнестока».

Мы спросили: «В каких районах Минска одновременно идущий дождь практически со 100% вероятностью вызовет серьезные подтопления?». Специалисты дали комментарий, опираясь на свои многолетние наблюдения: «летние дожди высокой интенсивности и редкой повторяемости выпадают локально и точечно, поэтому от аномальных атмосферных явлений ни застрахован ни один район города». При этом в «Горремливнестоке» подчеркнули, что 26 июня на сетях, которые обслуживает их предприятие, а это 335 километров труб диаметром от 1 до 2,95 метра, проложенных глубоко под землей, подтоплений не было.

В «Горремливнестоке» нам рассказали, что за последние два года в столице было переложено 9 километров труб большого диаметра. Всего же в Минске проложено чуть более 2 тысяч километров коллекторов ливневой канализации и большую часть из них обслуживают районные «Ремавтодоры». Они же отвечают за дождеприемники, дождевые коллекторы, а еще и за специальные колодцы. Периодически, чаще весной и осенью, это большое хозяйство очищают от мусора и при необходимости промывают.

Если в прошлые годы все время в сильные ливни подтапливало Немигу и, например, площадь Бангалор, то после проведенных в этих местах работ, проблема уже не стоит так остро. Но подтапливать Минск периодически будет и дальше, потому что при проектировании сетей дождевой канализации закладываются средние, а не критические объемы осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вот так плавали машины и товары в магазинах в городах Беларуси вечером 26 июня

(подробности здесь)