Премия «Народная Марка» открыла новый сезон

В Премии «Народная Марка» отсутствует профессиональное жюри и только потребители решают, какие бренды могут претендовать на высокий статус народного признания.

Организаторы приглашают всех жителей Беларуси выразить поддержку своим любимым брендам и производителям, заполнив анкету Премии.

Анкеты Премии не содержат подсказок в виде вариантов ответа. Все, что требуется – в каждой номинации указать название вашего любимого бренда или производителя, чью продукцию вы предпочитаете и считаете лучшей.

Заполнив анкеты Премии с 15 июля по 20 августа на сайте Премии narodnayamarka.by, вы получаете возможность стать обладателем одного из 50 платиновых слитков.

Каждый участник может заполнить по одной анкете каждой из трех категорий: продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги. В анкете допускается не более 10-ти ответов «затрудняюсь ответить» или прочерков. В случае, если одно или несколько полей анкеты заполнены некорректно, данные поля анкеты к учету не принимаются.

Обладатели слитков будут определены членами Наблюдательного совета Премии методом случайной выборки и объявлены 3 сентября.

Организаторы Премии приглашают вас задуматься над тем, производителям каких продовольственных и непродовольственных товарам, и услуг вы доверяете больше всего, и поддержать любимых производителей! Напомним, что при заполнении всех трех анкеты Премии, шансы стать обладателем платинового слитка увеличивается в три раза.

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ПРЕМИИ

Награда Премии «Народная Марка», которую получают бренды-победители, является почетным символом народной любви и доверия, а присуждение титула «Народная Марка» позволяет предприятиям по праву считаться лучшими в своей номинации по мнению потребителей.