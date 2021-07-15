Белорусы на Олимпиаде в Токио: летят через Стамбул, каждый день сдают тест на ковид, спят на кровати из картона

Так выглядит олимпийская деревня. Фото: olympic.ru

Да, мало того, что Олимпиада пройдет в камерной обстановке, без зрителей, так еще и на церемонии открытия не будет традиционной кульминации этого действа – парада спортсменов. Возможно, пройдут флагоносцы, но и этот вопрос пока не решен.

Белорусские спортсмены постепенно прибывают на острова. Маршрут следующий: Минск-Стамбул-Токио.

Первыми в Японию прибыли 11 июля пловцы. Но они пока живут и тренируются не в Токио, а в городе Амагасаки, что примерно в 500 км от столицы.

14 июля улетели представители парусного спорта, 16-го отправятся стрелки из лука и гребцы… Разное время отправления обусловлено тем, что атлеты летят не на весь срок Игр, а к своим стартам. Одни уже выступят, а другие еще чемоданы не соберут. Через два дня после выступления деревню надо покинуть.

Так представители вольной и женской борьбы вылетают 2 августа, Татьяна Шаракова, которая будет соревноваться на велотреке - 4 августа.

Олимпиада займет чуть больше двух недель и уже 8 августа закончится.

Каждый участник Игр должен сделать два ПЦР-теста за 96 и 72 часа до вылета, установить приложения OCHA и COCOA, загрузить результаты тестов в OCHA и сгенерировать QR-код, которые необходимо предоставить иммиграционным службам по прилету.

Шеф белорусской миссии Дмитрий Довгаленок, прибывший уже в Токио, сообщил, что для участников в аэропортах Ханэда и Нарита выделен отдельный олимпийский коридор, чтобы ускорить процедуру прохождения досмотра, однако необходимо быть готовым к тому, что в аэропорту придется провести около 3 часов и также сдать один экспресс ПЦР-тест. Путь от аэропорта до олимпийской деревни занимает порядка 1 часа, информирует пресс-служба НОК.

Прибывающие в Японию спортсмены сообщают, что результаты теста выдают в аэропорту уже после получения багажа.

Деревню открыли 13 августа, это большой микрорайон (на берегу Токийского залива), который примет 18 тысяч человек.

«Деревня полностью готова для приема атлетов. Здесь соблюдаются строгие карантинные меры, в первую очередь, обязательное ношение защитных масок. Каждый из спортсменов и тренеров получит специальные пробирки со штрих-кодом для ежедневной сдачи тестов», – сказал пресс-службе НОК Дмитрий Довгаленок.

Шеф миссии отметил, что организаторы максимально используют возобновляемые источники энергии и переработку материалов.

Номер в олимпийской деревне Токио-2020. Фото: olympic.ru

«К примеру, постаменты и подиумы сделаны из пластиковых отходов, олимпийский факел сделан из переработанного алюминия, а кровати для спортсменов произведены из перерабатываемого картона и выдерживают до 200 килограммов веса».

Кстати, корреспондент ВВС, побывавший в деревне, отметил, что кровати сравнительно маленькие, но давайте дождемся оценки спортсменов.

В олимпийской столовой будут подавать 45 тысяч обедов каждый день, а чтобы атлеты минимально контактировали друг с другом, они могут через приложение в смартфоне узнать, когда в столовой меньше всего людей. Столы пока общие, но их вроде бы обещали разделить пластиковыми перегородками.

У организаторов есть идея и в тренажерном зале ввести меры против ковида. Например, атлетов обяжут заниматься на тренажерах в масках, но трудно представить, что это выполнимо, сообщает ВВС.

А что если у кого-то тест даст положительный результат? В этом случае для заразившихся оборудовали изоляторы. По данным МОК, более 80 процентов участников Игр привиты от вируса.