Топ-7 вопросов о работе молодого специалиста: кому заплатят денежную помощь, как уволиться и можно ли работать на 0,5 ставки

С молодым специалистом, как и с любым другим работником, заключают письменный трудовой договор. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

1. Когда надо выйти на работу?

После окончания вуза бывшему студенту положен 31 день отдыха, а выпускникам-педработникам - 45. Такой отпуск не оплачивается. В свидетельстве о направлении на работу срок прибытия молодого специалиста к нанимателю указывается уже с учетом отдыха. На место работы вы должны явиться не позже этой даты.

Зато отдых можно сократить или вообще не отдыхать. Но потом неиспользованные дни взять будет невозможно, и компенсацию за них не дадут. Если же вы выйдете на работу раньше, срок обязательной отработки начнется с даты выхода. Например, вы должны прибыть к месту работы 1 августа, как указано в направлении, а вышли раньше, 25 июля. Срок распределения будет отсчитываться с 25 июля.

Если молодой специалист без уважительной причины не прибыл к месту работы в срок, то через 15 календарных дней наниматель сообщит об этом в учреждение образования. Если вы заболели или есть другая уважительная причина, надо письменно уведомить об этом нанимателя и университет, приложить подтверждающие документы, указать новый срок прибытия.

2. Какой трудовой договор может быть?

С молодым специалистом, как и с любым другим работником, заключают письменный трудовой договор. Это может быть не только обычный бессрочный договор, но и контракт. Вас могут принять и на декретное место. Но если декретница выйдет на работу, вас не уволят, - распределение надо отработать полностью. По этой же причине контракты удобно заключать на 2 года. Ведь если будет контракт на год, в связи с его окончанием молодого специалиста уволить все равно не получится. Если же контракт заключен, скажем, на 3 года, то через 2 года работы у вас пропадет статус молодого специалиста и вы уже сможете уволиться на общих основаниях - например, по соглашению сторон.

В трудовом договоре может быть указан статус работника - молодой специалист, срок обязательной работы. Но если это не прописано, все равно придется отработать распределение полностью. Трудовой договор составляется в двух экземплярах. Один - работнику, другой - нанимателю.

Бывшим студентам, которые нигде раньше не работали, заведут трудовую книжку, свидетельство социального страхования. Если вы распределились на то место, где уже какое-то время работаете, то заключать новый трудовой договор не требуется. Но можно подписать дополнительное соглашение, где зафиксировать, что вы - молодой специалист, дату, с которой будет отсчитываться срок распределения, с учетом этого можно изменить и срок контракта.

3. Всем молодым специалистам положена денежная помощь?

В месячный срок со дня заключения трудового договора наниматель должен выплатить молодому специалисту денежную помощь (п. 25 Положения о распределении*). И даже если молодой специалист распределен туда, где уже работает, ему все равно должны быть выплачены эти деньги. Если вы получали в последнем семестре стипендию, то помощь будет в размере стипендии, если нет - то в размере социальной стипендии.

Молодому специалисту-педработнику денежная помощь выплачивается за 45 календарных дней из расчета месячной стипендии или социальной стипендии, если стипендии не получали. Это выплачивает учреждение образования.

4. Какие еще компенсации положены?

Если место работы молодого специалиста находится в другом населенном пункте по отношению к его постоянному месту жительства до распределения, то ему положена компенсации в связи с переездом на работу в другую местность (ст. 96 Трудового кодекса. Далее - ТК).

Переездом считается и такая ситуация. Вы зарегистрированы по месту жительства, например в Жлобине. Учились в Витебске, где были зарегистрированы по месту пребывания. Распределились в Витебске. Так как полученная работа находится в местности, отличной от вашего места жительства, у вас есть право на компенсацию в связи с переездом. Но если распределитесь в Жлобин, то такую компенсацию не получите.

Молодому специалисту и каждому члену семьи выплачивается стоимость проезда, расходы по провозу имущества транспортом общего пользования. Кроме того, молодому специалисту положены и суточные. Еще по месту работы выплатят единовременное пособие: молодому специалисту - месячная тарифная ставка или оклад, а на каждого члена семьи - 1/4 единовременного пособия молодого специалиста.

Наниматель может с целью компенсации затрат на наем жилья выплачивать бывшему студенту дополнительную денежную помощь или выделять средства.

КСТАТИ

Если у вас жилье снимает молодой специалист, то доход от сдачи внаем помещения освобождается от уплаты подоходного налога (п. 52 ст. 208 Налогового кодекса).

5. Могут ли перевести на другую должность, изменить условия договора?

Перевести на другую должность молодого специалиста можно, но она тоже должна быть связана с полученной специальностью. И конечно, вас могут повысить - сделать ведущим специалистом или назначить начальником. Но на любой перевод должно быть ваше согласие.

Наниматель может предложить вам и другие изменения. Например, изменение системы оплаты труда или режима рабочего времени, установление или отмену неполной ставки, уменьшение зарплаты и т. д. Все это относится к изменению существенных условий труда. По общему правилу в случае отказа работника от продолжения работы с изменившимися существенными условиями труда его увольняют с выплатой выходного пособия. Молодого специалиста по такому основанию уволить невозможно. Поэтому, если вам предлагают неполный рабочий день, заключение договора о полной материальной ответственности, новую систему оплаты труда, а вы этого не хотите, смело отказывайтесь. До конца распределения все равно продолжите работать на прежних условиях.

6. Как поменять работу

По собственному желанию или по соглашению сторон уволиться не получится. Расстаться с молодым специалистом можно по очень немногим основаниям. Например, если вас зачислят в учреждение образования на дневное обучение для получения образования более высокого уровня (ступени), в случае ликвидации организации, несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья, за прогул, за распитие спиртных напитков по месту работы (подробнее - п. 33 Положения о распределении).

Самый простой способ поменять работу - перераспределиться. Но надо будет получить согласия нынешнего и потенциального нанимателей, а также университета. Тогда увольнение будет в порядке перевода к другому нанимателю по согласованию между ними (п. 4 ч. 2 ст. 35 ТК). Университет выдаст новое свидетельство о направлении на работу. Оставшийся срок распределения вы будете дорабатывать на новом месте, сохранив статус молодого специалиста.

Уволиться можно в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора (ст. 41 ТК). Это возможно, если вам, например, несвоевременно выплачивается зарплата, приходится работать без выходных и др.

От распределения можно отказаться, даже если вы уже отработали какой-то срок как молодой специалист. После этого можно уволиться на общих основаниях. Но придется возместить средства за обучение. Есть ряд категорий, которые от выплаты денежных средств освобождаются (подробнее - ст. 88 Кодекса об образовании).

7. Можно ли работать на полставки? А по совместительству?

Молодой специалист может трудиться на условии неполного рабочего времени - как неполный рабочий день, так и неполную рабочую неделю. Это никак не отразится на сроке отработки распределения. О неполной ставке можно договориться при приеме на работу или впоследствии. Но на это нужно согласие нанимателя (ст. 118 ТК).

В свободное время бывший студент может работать по совместительству или по гражданско-правовому договору (например, по договору подряда). Для работы по совместительству согласие нанимателя по основному месту не требуется, за некоторым исключением (ст. 255 и 348 ТК).

Так как распределение вы отрабатываете по основному месту, то по совместительству или по договору подряда трудиться можно совсем по другой специальности.

НА ЗАМЕТКУ

У выпускника госучреждения образования, куда бы он ни устраивался на работу в течение 2 лет после получения высшего или среднего спецобразования и одного года - после получения профтехобразования, все наниматели (независимо от формы собственности) будут требовать свидетельство о направлении на работу или справку о самостоятельном трудоустройстве. На выпускников, которым выдана справка, гарантии, ограничения и иные особенности, предусмотренные для молодых специалистов, не распространяются.

*Положение «О порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование».

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