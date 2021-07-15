«И что, будешь розовенький и напомаженный лежать в гробу?»: вспоминаем, как Петр Мамонов в Минске рассказывал о себе и о жизни

Рок-музыка была одной из ипостасей многогранного таланта Петра Мамонова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Петр Мамонов широкой публике был известен как актер, который блистательно сыграл в фильмах «Остров» и «Царь». А еще как рок-музыкант, создавший легендарную группу «Звуки Му». В Минске Мамонов бывал не раз, в том числе и приходил в гости в «Комсомолку», где рассказывал о своих баснословных гонорарах в кино, большом доме и дружной семье: жене - бессменном менеджере и сыне - талантливом операторе.

Петр Мамонов в редакции белорусской "Комсомолки" Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вспоминаем некоторые его высказывания:

Про обязательные упражнения

Я по молодости, если кто-то мне наступал на ногу, говорил ему: «Простите, пожалуйста». И человек, который уже готов был накинуться на меня с бранью, не знал, что ответить. Есть еще упражнение – подойдите к другу, приложите его руки к своим глазам, скажите добрые слова, как девушка выглядит отлично – и у вас и у человека радость на целый день. «Говорите выше его меры» – тогда он к этому будете тянуться.

Про семью и дом

У меня дом в восемьсот квадратных метров, три мерседеса, у меня участок – гектар земли, где сосны растут. У меня четыре гитары лучших – Павел Семенович Лунгин заплатил за «Грозного» кучу денег – вот и дом такой отбухал. Я купаюсь в благоденствии. Отдыхаю во сне, остальное время работаю. А сейчас я делаю мебель из лиственницы – такие у меня столы, имя свое выжгу еще – по пятьсот долларов будут отскакивать. Голова брызжет идеями – не успеваю жить, сейчас стараюсь больше обращать внимания на родных. Работаю дома – никуда им от меня не деться.

Петр Мамонов во время выступления в Минске Фото: Павел МАРТИНЧИК

Про людское разделение

Люди для меня делятся на смиренных, трепещущих, кротких и на тех, которые совесть в себе планомерно убивают, потому что с этим неудобно жить. «Когда ухожу на работу – совесть оставляю в холодильнике», – есть такая прибаутка.

Петр Мамонов был невероятно экспрессивным на сцене Фото: Павел МАРТИНЧИК

Про настоящую дружбу

Дружить для того, чтобы пивка вместе выпить? Ну, это не дружба. Тогда таких друзей много в моей жизни было. А вот таких, кто б выкинул меня, пьяного, из машины, такого вот Петра Николаевича со всеми «островами» - вот это друг. Есть у меня один такой… Володя. Я тогда как дал бутылку вермута из горла, и он меня выбросил посреди поля.

О публике и творчестве

- Если ты думаешь о публике - значит, ты плохой артист. Белла Ахмадулина сказала однажды: «Если можете не писать стихи - не пишите». Я не думаю о результате, я не думаю о публике - просто из меня это изливается, потом начинаю это чистить, огранивать, потом я выхожу с этим на сцену. А ходят меня послушать разные люди. Даже когда мы ставили очень бурные спектакли в театре Станиславского на Таганке, нет-нет да и забредали туда провинциальные тетушки… Некоторые уходили сразу, но те, кто оставался, минут через сорок заливались замечательным таким старушечьим смехом. Я и для них, и для юных совсем, 17-летних, играю, и для тех ребят, которые уже никому не верят, кто одиноки, кто на игле сидит. А это потому, что я всегда стараюсь играть искренне, по-честному.

Одно из выступлений Петра Мамонова в Минске Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О жизненной иерархии

- Да, деньги за «Царя» мне отвалили огромные, но вдохновение не продается. Деньги можно получать и можно быть богатым, иметь три «Мерседеса», как у меня, но не в этом дело. Самое главное - иерархия, на первом месте должен быть бог, потом жена и любовь, потом дети, работа, потом уже «Мерседесы» и дома. Да, мне мой двоюродный брат, строитель, богатый бизнесмен, дал гектар земли, где у меня бугор, река, сосны. Я приехал, построил огромную домину - целый город: и маленький домик, и большой, и огород, и вишня-черешня. Сейчас люди разумные и приличные, кстати, в городах не живут.

Одно из выступлений Петра Мамонова в Минске Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О группе «Звуки Му»

Группу я не бросил, мы расстались, но мы все дружим, просто все идеи, которые объединяли нас в музыкальный коллектив, а не в сообщество дружащих, закончились. И мы стали делать что-то новое.

О Минске

В Минске мне очень понравилось, широко так. Может быть, за счет некоторого давления? У нас вот невозможно идти по Москве, все заклеено, грязно, а у вас все грамотно, даже реклама только в специально отведенных местах висит. У вас, тут говорят, жизни нет. Да нафиг эта жизнь в погоне за бабками с утра до ночи? Разве это жизнь? Это и есть смерть. В гробу карманов нет. Что будем делать в четверг, если умрем в среду?

Петр Мамонов как магнитом притягивал внимание на сцене. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Про религию и музыку

Молитва – единственное оружие, которое проникает в душу. Я начал молиться за Элвиса Пресли, за Джеймса Брауна, за Джимми Хендрикса – за всех моих удивительных, беззащитных людей, которых мир затоптал. И Элвис Пресли, который родился как пташка, лежал огромной толстой тушей на этом диване в Грейсленде, наркотиками весь забитый…

Петр Мамонов часто бывал в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О возрасте

- Дня рождения цифру помню - вот и все. Довольно смешно глядеть на то, как 63-летняя бабушка бегает - я стараюсь выглядеть адекватно своим годам. Нашим артистам неизвестно, сколько на самом деле лет - сорок или шестьдесят. Ну и что, ну будешь ты с накачанными мышцами, розовенький и напомаженный, лежать в гробу? Какая разница - будешь ты с зубами гнить или без зубов?

Поклонников у артиста хватало самого разного возраста. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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