Николай Басков не будет выступать на «Славянском базаре». Что случилось?

Николай Басков не будет выступать на «Славянском базаре». Фото: БЕЛТА

Певцу Николаю Баскову в четверг, 15 июля, в Витебске открыли звезду на Аллее звезд в Витебске. Он на церемонии так великолепно выглядел. Никто и заподозрить не мог, что к вечеру его самочувствие настолько ухудшится, что он откажется от выступления на открытии фестиваля «Славянский базар».

- К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей. Берегите себя и своих близких. Благодарю за понимание», - написал Басков в своем Инстаграм примерно в 19 часов 15 июля.

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