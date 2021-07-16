Коронавирус в Беларуси, последние данные на 16 июля 2021 года: в ВОЗ предупредили о появлении более опасных штаммов, и вот кто может въехать в Беларусь без самоизоляции

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 991 человека. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 431 тысяча 112 человек с кононавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 297 пациентов. Выздоровели – 424 тысячи 546 человека.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 7 миллионов 038 тысяч 070.

В ведомстве также обратили внимание на то, что первую дозу вакцины от коронавируса уже получили более 1,20 миллиона человек, в том числе более 747,5 тысяч человек уже прошли полный вакцинации против COVID-19.

В Минздраве заявили, что поступают заявки на вакцинацию от иностранцев

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Беларусь начали поступать заявки от иностранцев на вакцинацию против коронавируса.

- Уже поступило более 130 заявок от иностранных граждан. Главным образом от жителей Украины и Литвы. Также обращаются граждане Эстонии и Латвии. Есть заявки и от граждан Германии и Нидерландов, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве также предупредили о том, что в случае въезда иностранного гражданина на вакцинацию против COVID-19 и неявки его в учреждение здравоохранения без уважительной причины, повторная регистрация заявки будет невозможна.

В Беларуси сократили сроки самоизоляции

В Беларуси Совет министров 14 июля, в среду, принял постановление о сокращении сроков самоизоляции с десяти дней до семи. В соответствии с документом срок самоизоляции составит семь дней для граждан Беларуси, прибывающих из стран, которые были включены в перечень государств, где регистрируются случаи COVID-19. Требование действует и в случае следования транзитом через территорию таких стран.

Теперь через пункты пропуска смогут пересекать границу иностранцы, которые проходят обучение в белорусских вузах, едут для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции, а также граждане России, которые следуют из Калининградской области.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минздраве предлагают рассмотреть вопрос о взаимном признании странами СНГ сертификатов о вакцинации против ковида

В Министерстве здравоохранения предлагают рассмотреть вопрос о взаимном признании странами СНГ сертификатов о вакцинации населения против коронавируса.

- Специалисты Министерства здравоохранения предлагают обсудить возможность разработки соглашения о взаимном признании документов о вакцинации против коронавирусной инфекции и о предоставлении привитым гражданам беспрепятственного передвижения между странами, - сказал Главный госврач – замминистра здравоохранения Александр Тарасенко.

В совещании приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Казахстана, Молдовы, России, Беларуси, Армении, Туркменистана, Узбекистана и других.

Вакцинированные от ковида смогут въезжать в Беларусь без самоизозоляции

Вакцинированные от коронавирусной инфекции граждане других стран смогут въезжать в Беларусь без самоизоляции. Об этом рассказала начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

- Гражданин, въезжающий в Беларусь и стран так называемой «красной зоны», при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19 имеет право въехать в страну без соблюдения самоизоляции, а также без наличия ПЦР-тестирования, - сообщила Карабан.

Она добавила, что не нужно будет соблюдать самоизоляцию и тем, кто едет в Беларусь сделать прививку против коронавирусной инфекции.

В ВОЗ предупредили о появлении еще более серьезных штаммов коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о появлении еще более опасных штаммов коронавируса, которые будут распространяться в мире. Эксперты также сообщили о том, что новые мутации будет в разы сложнее контролировать.

Также специалисты сделали неутешительный прогноз – пандемия коронавируса далека от своего завершения.

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