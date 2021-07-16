В Беларуси уже проводят предварительные операции на 3D-органах - например, на сердце и позвоночнике

Сеачала оперируют трехмерную модель органа, а потом с учетом всех отработанных нюансов, проводят операцию на настоящем органе. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Перспективу того, как скоро белорусские трансплантологи и пациенты смогут получать органы, распечатанные на 3D-принтерах, обозначил в интервью телеканалу ОНТ Олег Руммо, директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

«30-50 лет. Я думаю, что в этом промежутке. Это прогноз, реальный прогноз. Я бы мог сказать, что это дело 10-15 лет, но вряд ли это удастся сделать в столь краткие сроки», - сказал известный хирург-трансплантолог.

Но напечатанные на 3D-принтерах органы белорусские врачи все же используют и уже сейчас - для тренировки перед очень сложными операциями. Создают точную трехмерную модель органа, которому требуется хирургическое вмешательство, оперируют его, а потом с учетом всех отработанных нюансов, проводят операцию на настоящем органе. Так, в 2017 году в РНПЦ «Кардиология» впервые в Беларуси провели сложнейшие операции с использованием 3D-модели сердца.

А нейрохирурги Гомельской областной клинической больницы в 2019 году первыми напечатали на 3D-принтере фрагмент позвоночника. Он помог максимально точно спланировать ход операции у пациента с серьезной травмой шейного отдела позвоночника.

Пять лет назад минский программист распечатал на 3D-принтере протез руки для своего отца. Протез оказался вполне функциональным - с его помощью мужчина даже неплохо управлялся с электропилой и намного дешевле представленных в то время на рынке.

«У отца было потрясение: рука появилась впервые за 20 лет!», - рассказал парень. Причем 32-летний программист сделал протез руки для отца и выложил наработки в интернет, вместо того чтобы запатентовать

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