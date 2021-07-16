Елена Ваенга и Димаш Кудайберген приехали на «Славянский базар» с родителями и обратились к ним со сцены: как прошло открытие фестиваля

На открытии фестиваля традиционно выступают популярные артисты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Если бы фестиваль искусств «Славянский базар» задавал тренды в моде, уже завтра все бы ходили в желтом и голубом. В нарядах артисток, выступавших на открытии ХХХ юбилейного «Славянского базара», преобладали именно эти цвета.

Букет ведущей Алене Спиридович вручил президент Беларуси Александр Лукашенко, который открыл ХХХ "Славянский базар". Фото: Алена МАРТЫНОВА

В голубом вышли телеведущая Алена Спиридович, Алена Ланская, Александра Гайдук, Анита Цой, Лариса Долина, Елена Ваенга.

Анита Цой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В воздушном платье небесного цвета появилась на экране и Эдита Пьеха, передавшая привет зрителям через свою дочь Илону Броневицкую и внука Стаса Пьеху. А вот Илона вышла в ярко-желтом.

Илона Броневицкая. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наряды разных оттенков солнечного цвета выбрали Тамара Гвердцители, Жанет. В лимонно-желтом костюме вышел и Александр Солодухо, спевший дуэтом с популярной в 70-х годах прошлого века литовской певицей Бируте Петриките ее хит «Желтоглазая ночь».

Тамара Гвердцители. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Роза Рымбаева. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Таисия Повалий. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Самым дерзким на фоне воздушных платьев и вплетенных в волосы цветов был образ Ирины Дорофеевой: сапоги-чулки выше колена, бело-черный топ с мини-шортами, поверх наброшен длинный расстегнутый жилет. Хотя мы привыкли видеть в ней хрупкую романтичную девушку, но этот смелый образ Ирине очень идет!

Наталья Гордиенко из Молдовы, занявшая в этом году на «Евровидении» 13 место, вышла в том же образе, что и на конкурсе, и с той же песней, но спела ее на русском языке. Оказалось, что в ней она обращается к кому-то, кого называет «туз бубей», а автор слов – известный российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

Зрители в восторге. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Хор Турецкого приятно удивил исполнением песни «Вы шуміце, бярозы». До недавних пор она была визитной карточкой ансамбля «Сябры», но Эдуард Ханок, автор музыки этой песни с 2017 года запретил Анатолию Ярмоленко ее исполнять. В исполнении Хора Турецкого песня была так хороша, что президент Александр Лукашенко, который смотрел концерт в зале вместе с сыном Николаем, немного подпевал.

"Славянский базар" - конкурс международный, на сцену выходили представители разных стран: Александра Гайдук и Руслан Алехно (Беларусь). Яна Клявиня (Латвия), Лариса Долина (Россия). Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кто мог по-настоящему зажечь на этом концерте, так это Николай Басков. Днем на Аллее звезд возле Витебского амфитеатра он открыл именную звезду - а это уже обязывает к участию в концерте. Но спустя несколько часов он написал в своем инстаграме, что плохо себя чувствует, поднялась температура и он не сможет выступить, чтобы не подвергать риску людей.

С ролью «зажигалки» справился французский диско-дуэт Ottawan. Тот самый, под чью музыку на дискотеках отрывались в юности нынешние 50-60-летние. Даже сейчас они пританцовывали, не вставая со своих мест в зрительном зале под бессмертные хиты. Довольный теплым приемом солист Патрик Жан-Батист обратился к главе государства: «Mister President, I love you! Thank you!”

Дуэт Ottawan. Фото yandex.by

Елена Ваенга растрогала зрителей, когда рассказала, что мечтала 10 лет привезти на “Славянский базар” свою маму. Мечты сбылись. Под аплодисменты зрителей певица уговорила маму встать, чтобы дочка могла увидеть ее со сцены.

Елена Ваенга. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С родителями приехал и казахский певец Димаш Кудайберген, один из победителей “Славянского базара” прошлых лет. “Сегодня день рождения у моей мамы. Встаньте пожалуйста, Светлана Ермековна, - трогательно обратился к маме Димаш. - Пусть все увидят, какая вы красивая”.

Димаш Кудайберген. Фото: Алена МАРТЫНОВА

За казахским певцом приехали несколько десятков его фанаток со всего света. О том, как они преодолели тысячи километров и впервые увидели Беларусь благодаря Димашу, я еще обязательно расскажу! И о Димаше после его общения с журналистами есть что рассказать. Следите за нашими репортажами!

Открытие ХХХ "Славянского базара" завершилось грандиозным салютом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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