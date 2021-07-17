«Это точно написал или Якуб Колас или Янка Купала»: спросили у минчан, кто автор стихотворения «Спадчына», которое все мы учили в школе

В этот раз «Комсомолка» отправилась в парк Янки Купалы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

7 июля исполнилось 139 лет со дня рождения Янки Купалы. Творчество народного поэта Беларуси всем нам известно со школьной скамьи - его произведения, равно как и произведения Якуба Коласа, изучаются в рамках обязательной программы.

Стихотворение «Спадчына» Янка Купала написал в 1918 году в Орше.

Начинается оно так:

Ад прадзедаў спакон вякоў

Мне засталася спадчына.

Паміж сваіх і чужакоў

Яна мне ласкай матчынай…

Эти строки, знает, кажется, каждый. Но "кажется" или "знает"?

Мы решили узнать это в рамках нашего проекта, когда мы выходим на улицы и проспекты Минска и спрашиваем у случайных прохожих - в честь кого эта улица или проспект названы. Так мы уже прогуливались по улицам Льва Сапеги, Наполеона Орды, проспекту Машерова.

В этот раз «Комсомолка» отправилась в парк Янки Купалы: мы будем зачитывать первые строки «Спадчыны» и спрашивать, кто из трех изображенных на наших фотографиях людей, автор этого стихотворения. Посмотрите, как отвечали на наш вопрос случайные прохожие - это интересно и весело!

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