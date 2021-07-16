Брак - союз мужчины и женщины, президентом - только на два срока: какие предложения сделала конституционная комиссия

Конституцию предлагают изменить. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Информационно-аналитическое учреждение «Круглый стол демократических сил» (КСДС) опубликовало на своем сайте итоговое предложение конституционной комиссии (кстати, о ее работе мы уже писали) по проекту обновленного Основного закона страны. Напомним, 15 июля глава Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что уже 1 августа проект новой конституции должны представить президенту.

Ознакомиться с предложениями может любой желающий, поэтому приведем лишь некоторые изменения.

В статью 15, где речь идет об истории и культуре, добавлен следующий абзац: «Государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны».

В статье 21 говорится: «Каждый должен проявлять социальную ответственность, своим трудом или иными формами общественно полезной деятельности вносить посильный вклад в осуществление задач государства и общества».

В статье 32 брак определяется как союз женщины и мужчины.

В статье 69 прописано, что право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит и политическим партиям.

В статье 70 добавлено, что запрещается финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, иностранными гражданами и в других случаях, предусмотренных законом.

Статья 71 посвящена ЦИК. В частности там говорится, что Центральная избирательная комиссия образуется в составе 12 членов из граждан Республики Беларусь, шесть членов назначаются Президентом, шесть членов избираются Советом Республики. Председатель Центральной избирательной комиссии назначается Президентом с предварительного согласия Совета Республики.

Исключена статья 72, предусматривающая отзыв депутатов, членов Совета Республики.

В статье 80 сказано, что Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 40 лет. В действующем законе – не моложе 35 лет. А постоянно проживать в Беларуси он должен не менее двадцати лет. Сейчас – не менее десяти лет.

Кроме того, Президентом может быть человек, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Республики Беларусь на территории иностранного государства.

В статье 81 говорится, что одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков.

В статье 88 прописано, что Президент в порядке, установленном Конституцией, может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления.

Добавлена статья 89, где в частности говорится, что Президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом. Обеспечение, обслуживание и охрана Президента и его семьи осуществляются за счет государства.

В статье 93 срок полномочий парламента – пять лет. В нынешнем законе – четыре года.

Раздел IV посвящен Всебелорусскому Народному собранию (ВНС. Ред.).

Так в статье 116 говорится, что ВНС - высший представительный орган народовластия Республики Беларусь. ВНС состоит из всех депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, представителей местных органов самоуправления из всех регионов страны. Постоянно действующим органом ВНС является Президиум. ВНС в случае необходимости решает вопрос о легитимности выборов Президента.

В статье 116 прописано, что Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления.

Решение о выдвижении обвинения в этом случае считается принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава ВНС по предложению не менее половины от полного состава каждой из палат Национального собрания. Президент считается смещенным с должности, если за это решение проголосовало не менее двух третей от полного состава ВНС.

Решения ВНС являются обязательными для исполнения всеми государственными органами, должностными лицами, организациями и гражданами.

В разделе V говорится, что местные Советы депутатов избираются на пять лет, сейчас – на четыре года.

В статье 128 речь идет об уполномоченном по правам человека. Он назначается на должность президентом с предварительного согласия Совета Республики сроком на пять лет.

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