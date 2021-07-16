Надежда Ермакова покидает пост главы Белгазпромбанка: «Одно могу сказать – российские акционеры сказали мне спасибо за работу»

Надежда Андреевна планирует сконцентрироваться на общественной работе Фото: Павел МАРТИНЧИК

Днем 16 июля в Сети появилась информация о том, что Надежда Ермакова покидает пост председателя правления Белгазпромбанка - якобы информацию об этом сотрудники банка получили по корпоративной почте. «Комсомолка» связалась с Надеждой Андреевной.

- Да, это правда. Сегодня - 16 июля у меня последний день, дорабатываю. Так что меня можно поздравить с настоящим отдыхом пенсионера! - рассмеялась Надежда Андреевна.

- Поздравляем! А с чем связан ваш уход с должности?

- Все просто: закончился контракт. Это во-первых. Второй момент: все, что мне было поручено - выполнено. И нечего занимать место пожилым людям. Всю свою функцию - я выполнила.

- А кто возглавит Белгазпромбанк?

- Исполнение обязанностей председателя правления акционерам возложено на первого заместителя - Ирину Олеговну Потапову. В понедельник, 19 июля, на сайте появится вся информация. Настроение у меня сейчас - действительно праздничное. В моем возрасте (Надежде Ермаковой 68 лет - Авт.) уже сложновато работать так много. А вообще - все нормально. У меня хорошее настроение потому, что мы сделали все, что надо было сделать. Коллектив спокоен. Банк работает стабильно - все это подтверждено и по результатам первого квартала, и по итогам второго. Хочу сказать: российские акционеры мне сказали спасибо за работу.

- Чем займетесь с понедельника? -

- Отдыхать я по жизни не привыкла, считаю, что это пустая трата времени. Буду заниматься общественной работой в Белорусском союзе женщин. Кроме того, я председатель ветеранской организации Беларусбанка. Там у нас восемь тысяч ветеранов, буду с ними работать, больше уделать им внимание. «Комсомольской правде в Беларуси» желаю творческих успехов, говорить и писать только правду, чтобы люди вам верили. И говорили – «спасибо!» Не отклоняйтесь от позиций истинных.

Напомним, Надежда Ермакова с 15 июня до 10 декабря 2020 года была главой временной администрации по управлению Белгазпромбанком, которую ввел Нацбанк Беларуси. 18 января 2021 года Надежда Ермакова была назначена председателем банка, который много лет возглавлял экс - претендент в кандидаты на должность президента Беларуси Виктор Бабарико.

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