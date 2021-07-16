Из-за жары минчане скупают вентиляторы, а на установку кондиционеров очереди растянулись до осени. Фото: Евгения ГУСЕВА

Аномальная жара, установившаяся этим летом в Беларуси, кажется, не собирается отступать. Белорусы спасаются как могут – кто-то переживает жару на даче, кто-то закрылся в офисе с кондиционером, а потом короткими перебежками – к машине, в которой тоже есть кондиционер. Многие стали штурмовать магазины - срочно нужен вентилятор. Справляются ли продавцы? Читатели сообщали «КП», что порой на сайте можно купить вентилятор «в наличии», но потом перезванивал менеджер, мол, только под заказ.

«Комсомолка» обзвонила минские магазины бытовой техники и фирмы, занимающиеся продажей и установкой кондиционеров.

- У нас есть складской запас, правда, многие модели вентиляторов уже распроданы, то есть сейчас ассортимент немного снизился, - рассказали «Комсомолке» в одном из крупных интернет-магазинов. – Но, в принципе, с нагрузкой мы справляемся – знаем, что спрос на вентиляторы увеличивается каждый сезон.

А вот с быстрой покупкой и установкой кондиционеров сейчас проблема. Однако, в большинстве специализированных фирм, куда дозвонилась «Комсомолка», отметили, что такая ситуация происходит каждый год.

- Конечно, за последний месяц число звонков увеличилось. Но летом установка кондиционера – дело не быстрое. Не только из-за жары. Дело в том, что лето – как и весна и осень – это сезон ремонтов. Поэтому у нас, да и у многих наших коллег, очередь на установку может растянуться на месяц, а то и на два, - рассказали «Комсомолке» в одной из специализированных фирм.

БУДЬ В КУРСЕ

Как охладить помещение без кондиционера?

В такие горячие дни люди ищут в интернете лайфхаки – способы охладить помещение без кондиционера.

- В жару появляется волна запросов типа «как охладить комнату без кондиционера», «как спастись от жары в квартире без кондиционера», «как сделать кондиционер своими руками», «можно ли спать с вентилятором», - рассказывал «Комсомолке» представитель компании «Яндекс» Владимир Исаев.

Три народных способа остудить себя «Комсомолка» проверила лично. И вот что у нас получилось.

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