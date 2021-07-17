Коронавирус в Беларуси, последние данные на 17 июля 2021 года: попасть в Украину белорусам станет сложнее, а в ВОЗ допустили искусственное происхождение SARS-CoV-2

За сутки в Беларуси зарегистрировано 1 тысяча 276 пациентов с COVID-19 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Количество новых случаев коронавируса, регистрируемых за сутки в Беларуси резко выросло в последнее время. Об этом свидетельствует статистика Минздрава.

В частности, зарегистрировано 1 тысяча 276 пациентов с COVID-19. Напомним, что в начале недели фиксировалось около 500-700 случаев. За все время в Беларуси уже зарегистрировано 432 тысячи 388 человек, заразившихся коронавирусом.

Кроме того, за сутки умерли еще 9 человек с выявленным COVID-19. За все время пандемии в Минздраве официально сообщили о 3 тысячах 306 скончавшихся пациентах с выявленным «ковидом» в республике.

Украина может ввести дополнительные ограничения на въезд граждан из Беларуси из-за COVID-19 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Въезд из Беларуси в Украину усложнится

Украина может ввести дополнительные ограничения на въезд граждан из Беларуси и нескольких других стран из-за ситуации с коронавирусом. Такое заявление сделал 16 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания ведомства в пятницу.

Он уточнил, что грядущее ужесточение правил коснется въезда из пяти стран, где регистрируют случаи заражения таким опасным штаммом коронавируса, как «дельта». В этот список попала Беларусь.

Глава ВОЗ допустил искусственное происхождение коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает вероятности искусственного происхождения SARS-CoV-2. Он считает преждевременным отказываться от этой версии.

– Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты, - заявил Гебрейесус.

Вопрос искусственного происхождения вируса активно обсуждается на Западе в последние месяцы. Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен убеждены, что китайские ученые создали SARS-CoV-2, а позже захотели «скрыть следы».

По словам специалистов, уханьские ученые работали над тем, чтобы сделать природный вирус более заразным и с этой целью присоединили новый «шип». Это подтверждается рядом из четырех аминокислот, который вряд ли мог возникнуть естественным путем (подробности).

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