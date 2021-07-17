Долина, Гурцкая и Ланская: какие звезды выступали на Дне Союзного государства на «Славянском базаре»

Традиционный концерт Союзного государства прошел в фестивальном Витебске.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Витебске продолжается «Славянский базар» - уже тридцатый по счету. День Союзного государства стал на нем традиционным.
Открыл концерт в Летнем амфитеатре госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сергей Волчков - победитель российского телепроекта "Голос", уроженец Беларуси.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Солисты Большого театра Беларуси Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Торжественная церемония фестиваля.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Выступление Дианы Гурцкой на Дне Союзного государства на «Славянском базаре».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Анастасия Гладилина, победитель детского Славянского базара, хор Сретенского монастыря (слева) и прихода храма Всех Святых (справа).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На сцене - Александр Олешко.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На сцене Летнего амфитеатра.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Выступил на концерте и Анатолий Ярмоленко с "Сябрамі". В этом году Анатолий Иванович председатель жюри конкурса молодых исполнителей фестиваля.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Хор прихода храма Всех Святых (Минск).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фестиваль искусств собрал аншлаг.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На «Славянском базаре в Витебске» выступила российская звезда Лариса Долина.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Алена Ланская на витебской музыкальной сцене.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Хор им. Пятницкого.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Тридцатый «Славянский базар в Витебске 2021».
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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