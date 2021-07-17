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Звезды17 июля 2021 12:21

Долина, Гурцкая и Ланская: какие звезды выступали на Дне Союзного государства на «Славянском базаре»

Посмотрели, кто из артистов приехал в Витебск ради этого события
Источник:kp.by
Традиционный концерт Союзного государства прошел в фестивальном Витебске.

Традиционный концерт Союзного государства прошел в фестивальном Витебске.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Витебске продолжается «Славянский базар» - уже тридцатый по счету. День Союзного государства стал на нем традиционным.

Открыл концерт в Летнем амфитеатре госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Открыл концерт в Летнем амфитеатре госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Волчков - победитель российского телепроекта "Голос", уроженец Беларуси.

Сергей Волчков - победитель российского телепроекта "Голос", уроженец Беларуси.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Солисты Большого театра Беларуси Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк.

Солисты Большого театра Беларуси Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Торжественная церемония фестиваля.

Торжественная церемония фестиваля.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выступление Дианы Гурцкой на Дне Союзного государства на «Славянском базаре».

Выступление Дианы Гурцкой на Дне Союзного государства на «Славянском базаре».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анастасия Гладилина, победитель детского Славянского базара, хор Сретенского монастыря (слева) и прихода храма Всех Святых (справа).

Анастасия Гладилина, победитель детского Славянского базара, хор Сретенского монастыря (слева) и прихода храма Всех Святых (справа).

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сцене - Александр Олешко.

На сцене - Александр Олешко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сцене Летнего амфитеатра.

На сцене Летнего амфитеатра.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выступил на концерте и Анатолий Ярмоленко с "Сябрамі". В этом году Анатолий Иванович председатель жюри конкурса молодых исполнителей фестиваля.

Выступил на концерте и Анатолий Ярмоленко с "Сябрамі". В этом году Анатолий Иванович председатель жюри конкурса молодых исполнителей фестиваля.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хор прихода храма Всех Святых (Минск).

Хор прихода храма Всех Святых (Минск).

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль искусств собрал аншлаг.

Фестиваль искусств собрал аншлаг.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На «Славянском базаре в Витебске» выступила российская звезда Лариса Долина.

На «Славянском базаре в Витебске» выступила российская звезда Лариса Долина.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алена Ланская на витебской музыкальной сцене.

Алена Ланская на витебской музыкальной сцене.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хор им. Пятницкого.

Хор им. Пятницкого.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тридцатый «Славянский базар в Витебске 2021».

Тридцатый «Славянский базар в Витебске 2021».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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