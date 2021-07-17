Долина, Гурцкая и Ланская: какие звезды выступали на Дне Союзного государства на «Славянском базаре»

Традиционный концерт Союзного государства прошел в фестивальном Витебске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Витебске продолжается «Славянский базар» - уже тридцатый по счету. День Союзного государства стал на нем традиционным.

Открыл концерт в Летнем амфитеатре госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Волчков - победитель российского телепроекта "Голос", уроженец Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Солисты Большого театра Беларуси Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Торжественная церемония фестиваля. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выступление Дианы Гурцкой на Дне Союзного государства на «Славянском базаре». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анастасия Гладилина, победитель детского Славянского базара, хор Сретенского монастыря (слева) и прихода храма Всех Святых (справа). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сцене - Александр Олешко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сцене Летнего амфитеатра. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выступил на концерте и Анатолий Ярмоленко с "Сябрамі". В этом году Анатолий Иванович председатель жюри конкурса молодых исполнителей фестиваля. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хор прихода храма Всех Святых (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фестиваль искусств собрал аншлаг. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На «Славянском базаре в Витебске» выступила российская звезда Лариса Долина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алена Ланская на витебской музыкальной сцене. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хор им. Пятницкого. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тридцатый «Славянский базар в Витебске 2021». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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