Сергей Пенкин в Витебске сходил в казино, ресторан и нашел музыкантов, которых хочет увезти в Москву

На "Славянском базаре" Сергей Пенкин был последний раз восемь лет назад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На «Славянский базар» певец Сергей Пенкин приехал восемь лет спустя. В первый же день с удовольствием прогулялся по улицам фестивального Витебска.

- Я вчера был в казино. Мне очень понравилось, чуть-чуть выиграл, - рассказал «Комсомолке» Сергей Пенкин. - Я вчера гулял по центральным улицам, наслаждался, был в ресторане «Пушкин». В Витебске такое ощущение, как будто приехал на Кубу, бразильское какое-то шоу. Очень понравились люди в Беларуси, ни одного негатива не видел.

- Какие-то сувениры привезете из Беларуси?

- Привезу. В ресторане мне понравились музыканты. Я взял их телефоны, хочу им помочь, показать их в Москве. Они настолько многогранны, мне это нравится. Муслим Магомаев говорил: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами».

В этом году Сергею Пенкину исполнилось 60 лет. К своему юбилею он давал грандиозный концерт в московском «Крокус Сити Холле».

- Пел три часа, вызвали на бис, спел еще один час и после этого поехал гулять с родственниками, плавать в бассейне, - вспоминает о празднике Сергей. - Такое ощущение, что на 20-летнего парня надели маску старика 60-летнего. Мне все время хочется быть в тренде, куда-то идти, что-то делать. Мне скучно, если я ничего не делаю.

Сергей Пенкин продемонстрировал не только свой очередной оригинальный костюм, но и мобильный вентилятор, который спасает его от жары. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На вопросы журналистов о своей личной жизни Пенкин как всегда предпочитает не отвечать. Спросили, не собирается ли он, как Алла Пугачева завести детей, он рассмеялся:

- А откуда вы знаете, что у меня их нет? Про наследство, завещание пока не думал. Но наследников много.

Зато о своей внешности Пенкин говорит охотно:

- До сегодняшнего дня не было ни одной пластики. Я придерживаюсь принципа - стареть красиво по-настоящему. Жан-Поль Бельмондо красиво стареет с его морщинами. Мне это нравится.

К своему сольнику артист похудел на 22 килограмма. Он рассказал, что сбрасывал по килограмму в день, ничем себя не напрягая: вместо соли - соевый соус, вместо сахара - мёд, исключил мучное.

Журналист "Комсомолки" проверила, как работает вентилятор, с которым Пенкин комфортно себя чувствует в жару. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время пандемии, которая лишила артистов привычного образа жизни, он просто переехал в загородный дом, а квартиру в Москве сдавал за неплохие деньги. Прививаться от коронавируса он пока не собирается.

- К прививкам отношусь отрицательно. Не хотелось бы прививаться. Но если принудят, я вакцинируюсь, - честно признал артист.

Когда заговорили о путешествиях, Сергей Пенкин сказал, что из всех стран, где он был, ему больше всего импонирует Италия – там «люди, которые очень похожи на нас и поющие». Жизнерадостную страну напоминает в эти дни и Витебск.

Каждая деталь образа Сергея заслуживает отдельного внимания. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Такое ощущение, что никто не работает, - говорит Пенкин. – Просто город-праздник, все танцуют и поют. И я попал в какую-то сказку в хорошем смысле этого слова. Мы сейчас не думаем о пандемии, о политике, мы находимся в этом празднике. Я очень благодарен, что люди стараются веселиться, гулять, наслаждаться жизнью. Я никогда плохого в жизни никому не делал. И я знаю, что в жизни перед Богом я честен. И если человек мне неприятен, лучше уйду, но не буду делать гадости. Я радуюсь жизни, живу как последний раз. Мы не знаем, что с нами будет завтра. Берегите, цените жизнь, гуляйте как последний раз.

Эти слова вызывали аплодисменты, но прозвучали они так тихо, что Сергей Пенкин подзадорил:

- Это вы так хотите жизни?! – и аплодисменты стали в два раза громче.

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