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Общество17 июля 2021 22:30

Сергей Пенкин в Витебске сходил в казино, ресторан и нашел музыкантов, которых хочет увезти в Москву

Певец в этом году вошел в состав жюри конкурса молодых исполнителей.
Раиса ЮДИНАРаиса ЮДИНА
На "Славянском базаре" Сергей Пенкин был последний раз восемь лет назад.

На "Славянском базаре" Сергей Пенкин был последний раз восемь лет назад.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На «Славянский базар» певец Сергей Пенкин приехал восемь лет спустя. В первый же день с удовольствием прогулялся по улицам фестивального Витебска.

- Я вчера был в казино. Мне очень понравилось, чуть-чуть выиграл, - рассказал «Комсомолке» Сергей Пенкин. - Я вчера гулял по центральным улицам, наслаждался, был в ресторане «Пушкин». В Витебске такое ощущение, как будто приехал на Кубу, бразильское какое-то шоу. Очень понравились люди в Беларуси, ни одного негатива не видел.

- Какие-то сувениры привезете из Беларуси?

- Привезу. В ресторане мне понравились музыканты. Я взял их телефоны, хочу им помочь, показать их в Москве. Они настолько многогранны, мне это нравится. Муслим Магомаев говорил: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами».

В этом году Сергею Пенкину исполнилось 60 лет. К своему юбилею он давал грандиозный концерт в московском «Крокус Сити Холле».

- Пел три часа, вызвали на бис, спел еще один час и после этого поехал гулять с родственниками, плавать в бассейне, - вспоминает о празднике Сергей. - Такое ощущение, что на 20-летнего парня надели маску старика 60-летнего. Мне все время хочется быть в тренде, куда-то идти, что-то делать. Мне скучно, если я ничего не делаю.

Сергей Пенкин продемонстрировал не только свой очередной оригинальный костюм, но и мобильный вентилятор, который спасает его от жары.

Сергей Пенкин продемонстрировал не только свой очередной оригинальный костюм, но и мобильный вентилятор, который спасает его от жары.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На вопросы журналистов о своей личной жизни Пенкин как всегда предпочитает не отвечать. Спросили, не собирается ли он, как Алла Пугачева завести детей, он рассмеялся:

- А откуда вы знаете, что у меня их нет? Про наследство, завещание пока не думал. Но наследников много.

Зато о своей внешности Пенкин говорит охотно:

- До сегодняшнего дня не было ни одной пластики. Я придерживаюсь принципа - стареть красиво по-настоящему. Жан-Поль Бельмондо красиво стареет с его морщинами. Мне это нравится.

К своему сольнику артист похудел на 22 килограмма. Он рассказал, что сбрасывал по килограмму в день, ничем себя не напрягая: вместо соли - соевый соус, вместо сахара - мёд, исключил мучное.

Журналист "Комсомолки" проверила, как работает вентилятор, с которым Пенкин комфортно себя чувствует в жару.

Журналист "Комсомолки" проверила, как работает вентилятор, с которым Пенкин комфортно себя чувствует в жару.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время пандемии, которая лишила артистов привычного образа жизни, он просто переехал в загородный дом, а квартиру в Москве сдавал за неплохие деньги. Прививаться от коронавируса он пока не собирается.

- К прививкам отношусь отрицательно. Не хотелось бы прививаться. Но если принудят, я вакцинируюсь, - честно признал артист.

Когда заговорили о путешествиях, Сергей Пенкин сказал, что из всех стран, где он был, ему больше всего импонирует Италия – там «люди, которые очень похожи на нас и поющие». Жизнерадостную страну напоминает в эти дни и Витебск.

Каждая деталь образа Сергея заслуживает отдельного внимания.

Каждая деталь образа Сергея заслуживает отдельного внимания.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Такое ощущение, что никто не работает, - говорит Пенкин. – Просто город-праздник, все танцуют и поют. И я попал в какую-то сказку в хорошем смысле этого слова. Мы сейчас не думаем о пандемии, о политике, мы находимся в этом празднике. Я очень благодарен, что люди стараются веселиться, гулять, наслаждаться жизнью. Я никогда плохого в жизни никому не делал. И я знаю, что в жизни перед Богом я честен. И если человек мне неприятен, лучше уйду, но не буду делать гадости. Я радуюсь жизни, живу как последний раз. Мы не знаем, что с нами будет завтра. Берегите, цените жизнь, гуляйте как последний раз.

Эти слова вызывали аплодисменты, но прозвучали они так тихо, что Сергей Пенкин подзадорил:

- Это вы так хотите жизни?! – и аплодисменты стали в два раза громче.

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