«Шоколадный заяц» из Колумбии, потомственный мастер из Дагестана – кого еще мы встретили во время «Славянского базара» в Витебске»

На "Славянском базаре" можно встретить кого угодно. Даже золотых ангелов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время «Славянского базара» в Витебске можно встретить много колоритных персонажей. Как сказала Нина из Полоцка, с которой мы разговорились в открытом кафе, на улице тебе бесплатно и концерт, и спектакль, и кино – можно просто гулять в центре города и обязательно увидишь что-то интересное. По вечерам на улицы на прогулку выходят тысячи людей и гуляют от заката до рассвета. Оживленные улицы в четыре часа утра – для фестиваля это норма.

Город наполнен удивительными персонажами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец» - неподалеку кто-то поет эту незатейливую песенку с акцентом почти как у Пьера Нарцисса, который ее исполнял. А здесь толпу зрителей собрал смуглый парень с ирокезом из перьев на голове.

Карлос из Колумбии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это Карлос из Колумбии, - рассказывает Саша, его друг. – Он в Беларуси живет 10 лет, уже наш человек. Остался, да, потому что там не проще, чем у нас. Он говорит, что там если поставить сумку на землю и только отвернуться – ее уже не будет. На «Славянском базаре» он уже несколько лет вот так выступает, людям нравится. Этот год лучше, чем прошлый, людей больше. Раньше говорили, что все уже надоело. А сейчас рады – они соскучились по всему этому.

Фотозоны на каждом шагу. Если вы не идете к ним, они идут к вам. Фото: Раиса ЮДИНА

Мини-шоу в эти дни в центре Витебска на каждом шагу: тут поют, там танцуют, где-то задают ритм крутые барабанщики, где-то идет представление.

Шоу - на любой вкус! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Каждый раз, когда я приезжаю на «Славянский базар» - а мы с мужем ездим уже десять лет – я как будто в какую-то сказку попадаю, - делится Марина, предприниматель из Могилева. – Многие думают, что фестиваль в Витебске – это только концерты, но на самом деле «Славянский базар» - это вот это вот все, это атмосфера, это какая-то беззаботность, которой в жизни не хватает.

Люди соскучились по веселью. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для Татьяны из Витебска фестиваль – это прежде всего поддержка ее небольшого бизнеса. Несмотря на жару, мягкие меховые игрушки пользуются спросом. Но продавцам приходится нелегко под палящим солнцем на улице.

- Днем соять невозможно, - говорит Татьяна. - Такого не было никогда, чтоб так жарко. Но покупатели есть в любое время. Вот был недавно детский коллектив из Брестской области – скупили всех котиков, что у меня были.

Меховые котики пользуются спросом даже в жару. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот женщина, мимо которой не пройдешь точно – на ней национальный белорусский костюм, и явно созданный своими руками. Красивый – глаз не оторвать. Сплошь вышивка крестиком, потрясающий узор.

Мимо женщины в таком наряде не пройти! Фото: Раиса ЮДИНА

- Это восстановленный Калинковичский строй, - говорит женщина, представившаяся Татьяной из Могилевской области. - Да, вышивала сама. Для меня это хобби, но мне обещали место на Аллее мастеров, посмотрю, может и получится продать что-то. Но это дорого стоит все. Рубашка может стоить 200 евро и дороже. Вот эта, что на мне очень дорогая. Ручная работа дешево не может стоить. Я ее полгода вышивала. А вышивке меня научила бабушка в детстве. Однажды я сильно простыла, на улицу не пускали, вот и заняла она меня.

Дагестанец Магомедали Магомедалиев, который впервые приехал в Витебск, занимается ремеслом, которое в его семье передается из поколения в поколение. Он с удовольствием демонстрирует каждому желающему, как создаются его произведения искусства. На деревянном изделии тонким лезвием делается небольшой надрез, в него вбивается тончайшая мельхиоровая пластинка, обрезается и выступающий край забивается молоточком. Получается такой штришок. Рядом таким же образом создается еще один, потом еще и еще. Когда увидишь процесс создания, эти узоры из штрихов уже не кажутся нарисованными. Украшают они разные изделия – бокалы, ручки, подвески.

Магомедали каждому желающему показывает, как создаются его изделия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Дерево разное - абрикос, грецкий орех, кизил, боярышник, бук. Я езжу по всему миру - Испания. Португалия, Швеция, Россия – а с похожими работами никого не видел, нет такого, - рассказывает мастер. - Художественного образования нет, просто родился в такой семье, где предки такое придумали. И передается с тех пор поколениям.

- Как вам Витебск?

- Очень понравился! Такой спокойный город, атмосфера хорошая. Многие уже спрашивают: «А вы на следующий год приедете?» Заказали пасхальные яйца. А я ваших белорусских мастеров хотел пригласить к себе в Дагестан. В следующем году у нас будет международный фестиваль «Горцы» 20-й юбилейный, он под эгидой ЮНЕСКО проводится. Приехать надо за свой счет, все остальное берет на себя Дагестан. У нас в этом году бум туристический. Сначала боялись, такие плохие отзывы были. А когда люди приехали, увидели все это – природа, танцы, обряды, горы, море – они в шоке были, начали сами делать рекламу.

Выход барабанщиков Фото: Раиса ЮДИНА

Барабанщиков много не бывает! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Не знаю, как в Дагестан, а на «Славянский базар» я точно в следующем году поеду, - говорит Олег, который вместо со мной внимательно слушал Магомедали. – Я из Санкт-Петербурга, у нас тоже много интересного. Но здесь, на «Славянском базаре» какая-то атмосфера, какой нигде не встречал. Разговаривал с друзьями белорусскими про это. Они говорят, что если один раз побывал здесь, то захочешь приехать еще. Не обязательно на следующий год. Можно и перерыв сделать.

Город гуляет днем и ночью. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здесь интересно взрослым и детям. Фото: Святослав ЗОРКИЙ