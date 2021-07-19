Коронавирус в Беларуси, последние данные на 19 июля 2021 года: можно ли прививаться тем, кто уже переболел ковидом и препарат от COVID-19 на основе стволовых клеток

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 953 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 434 тысячи 362 человека с кононавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 326 пациентов. Выздоровели – 428 тысяч 202 человека.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 7 миллионов 090 тысяч 605.

Врач Мясников рассказал, можно ли прививаться от ковида тем, кто уже переболел им

По словам врача Александра Мясникова, иммунитет тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией и сделал прививку, превышает иммунитет, что переболевших, но еще не вакцинированных, что просто вакцинированных. Также покрывает от всех известных штаммов коронавируса, в числе которых и «Дельта».

Доктор также отметил, что те люди, которые уже перенесли коронавирус, имеют небольшие шансы тяжело заболеть повторно одним из новых вариантов ковида.

В Израиле ученые разработали препарат от ковида на основе стволовых клеток

На данный момент, первая стадия испытаний препарата была успешно завершена, и специалисты приступают ко второй стадии испытаний. Новый препарат от коронавирусной инфекции изготавливается в виде инъекции, которая вводится подкожно.

- Нам удалось увидеть практически чистые легкие уже через месяц после лечения. Обычно это так быстро не происходить. Также важно обратить внимание на тот момент, что не было замечено серьезных побочных эффектов при использовании нового препарата, - прокомментировал доктор Хамуд.

На данный момент учены приступают ко второй фазе испытаний препарата, которая будет проводиться в Израиле с участием 60 тяжелобольных ковтдом. Когда вторая стадия завершится, сразу же приступят к третьей, в которой примут участие около 300 больных из разных стран мира.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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