Звезды «Славянского базара» в витебской гостинице: Николай Басков даже не ночевал, а солист Ottawan просил к 5 утра погладить брюки со стрелками

Николай басков в этот раз не успел в ресторане ни поужинать. ни позавтракать. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Витебская гостиница "Лучеса" - одно из тех мест, где постоянно останавливаются артисты, приехавшие на "Славянский базар". Я случайно встретила здесь солиста диско-дуэта Ottawan Патрика Жана-Батиста. В свои 67 лет он выглядит прекрасно. Невысокий, подтянутый в белоснежной рубашке, благоухающий дорогим парфюмом и широко улыбаясь, он подходит к рецепшену и через переводчика просит, чтобы ему погладили брюки. Что-то уточняет.

- Он говорит, чтобы стрелки были. Это очень важно, - передает переводчик.

Самое интересное, что брюки со стрелками нужны Патрику в пять часов утра, когда он будет выселяться.

- Стрелки на брюках к 5 утра, пожалуйста! Очень надо! Фото: Раиса ЮДИНА

До концерта остаётся около часа. В холле появляется Димаш Кудайберген с родителями, помощники несут его сценический костюм в чехле. Не отвлекаясь, он идёт к машине. А Патрик заглядывает в бар, где заказывает бокал светлого белорусского пива.

Димаш Кудайберген перед концертом. Фото: Раиса ЮДИНА

На мою просьбу сфотографироваться охотно соглашается и на прощание целует меня в щеку.

- Жена не приревнует? - спрашиваю переводчика.

- Нет, она в Испании, - смеется тот. - И она спокойно отпускает Патрика. Он же артист.

Доброжелательный Патрик Жан-Батист охотно фотографируется на память. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ещё одна звёздная гостья "Лучесы" - Лариса Долина. Когда в ресторане гостиницы я выбрала стейк из форели, выяснилось, что такое же блюдо заказывала и заметно похудевшая Долина. Из алкоголя она выбирала здесь, как говорят официанты, немного чилийского белого сухого вина. Оно одно из самых дорогих в ресторанном меню – два рубля за бокал или 30 рублей за бутылку.

А Николай Басков, тоже остановившийся в этой гостинице, ничего в ресторане не ел. Он и не ночевал здесь.

- Где-то около полудня заселился, а в пять часов уже выселился. В ресторан не заходил, - девушка, которая это рассказала, не знает в чем причина столь спешного выселения. Работников гостиницы трудно чем-то удивить - звёзды, они же такие непредсказуемые.

Напомним, 15 июля Никорлай Басков лично открыл свою звезду на Аллее звезд в Витебске, а уже через несколько часов неожиданно заявил, что из-за самочувствия и появления температуры не сможет выступить на открытии фестиваля.

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