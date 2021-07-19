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Звезды19 июля 2021 22:00

Жанет в платье из 18 метров ткани, Зена с необычной стрижкой, Солодуха в голубом костюме: как выглядели белорусские звезды на «Славянском базаре»

В день торжественного закрытия фестиваля «Славянский базар» прошел гала-концерт белорусских исполнителей
Источник:kp.by
Наибольший фурор произвело платье Жанет.

Наибольший фурор произвело платье Жанет.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В летнем амфитеатре прошел концерт, на котором выступили исключительно белорусские исполнители. Причем как мэтры вроде Анатолия Ярмоленко и Александра Солодухи, так и молодежь.

Из нарядов наибольший фурор произвело платье Жанет, на которое, по словам певицы, ушло 18 метров ткани. Платье сначала было черным, а потом с него сдернули чехол - и оно стало красным.

Юная певица Зена, которая сейчас выступает под своей фамилией и именем - Зина Куприянович - вышла на сцену в новом образе. С короткой стоижкой ее было не узнать. Василий Раинчик с группой "Верасы" заставили публику немного понастольгировать, исполнив попурри из популярных хитов ансамбля.

Зена - Зинаида Куприянович.

Зена - Зинаида Куприянович.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Василий Раинчик.

Василий Раинчик.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди ведущих концерта - театральные актеры Вера Полякова и Руслан Чернецкий.

Среди ведущих концерта - театральные актеры Вера Полякова и Руслан Чернецкий.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

30-й по счёту “Славянский базар”.

30-й по счёту “Славянский базар”.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусский государственный ансамбль "Песняры".

Белорусский государственный ансамбль "Песняры".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Группа "Аура".

Группа "Аура".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Детский коллектив на витебской сцене.

Детский коллектив на витебской сцене.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Солодуха.

Александр Солодуха.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ирина Дорофеева.

Ирина Дорофеева.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алена Ланская.

Алена Ланская.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры".

Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Концерт в летнем амфитеатре.

Концерт в летнем амфитеатре.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несмотря на пандемию зрителей было много.

Несмотря на пандемию зрителей было много.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жанет.

Жанет.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жанет.

Жанет.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ансамбль "Бяседа".

Ансамбль "Бяседа".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Виктория Алешко.

Виктория Алешко.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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