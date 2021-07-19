Жанет в платье из 18 метров ткани, Зена с необычной стрижкой, Солодуха в голубом костюме: как выглядели белорусские звезды на «Славянском базаре»

Наибольший фурор произвело платье Жанет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В летнем амфитеатре прошел концерт, на котором выступили исключительно белорусские исполнители. Причем как мэтры вроде Анатолия Ярмоленко и Александра Солодухи, так и молодежь.

Из нарядов наибольший фурор произвело платье Жанет, на которое, по словам певицы, ушло 18 метров ткани. Платье сначала было черным, а потом с него сдернули чехол - и оно стало красным.

Юная певица Зена, которая сейчас выступает под своей фамилией и именем - Зина Куприянович - вышла на сцену в новом образе. С короткой стоижкой ее было не узнать. Василий Раинчик с группой "Верасы" заставили публику немного понастольгировать, исполнив попурри из популярных хитов ансамбля.

Зена - Зинаида Куприянович. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Василий Раинчик. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди ведущих концерта - театральные актеры Вера Полякова и Руслан Чернецкий. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

30-й по счёту “Славянский базар”. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусский государственный ансамбль "Песняры". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Группа "Аура". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Детский коллектив на витебской сцене. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Солодуха. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ирина Дорофеева. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алена Ланская. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Концерт в летнем амфитеатре. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несмотря на пандемию зрителей было много. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жанет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жанет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ансамбль "Бяседа". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Виктория Алешко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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