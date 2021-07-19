Жанет в платье из 18 метров ткани, Зена с необычной стрижкой, Солодуха в голубом костюме: как выглядели белорусские звезды на «Славянском базаре»

Наибольший фурор произвело платье Жанет.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В летнем амфитеатре прошел концерт, на котором выступили исключительно белорусские исполнители. Причем как мэтры вроде Анатолия Ярмоленко и Александра Солодухи, так и молодежь.
Из нарядов наибольший фурор произвело платье Жанет, на которое, по словам певицы, ушло 18 метров ткани. Платье сначала было черным, а потом с него сдернули чехол - и оно стало красным.
Юная певица Зена, которая сейчас выступает под своей фамилией и именем - Зина Куприянович - вышла на сцену в новом образе. С короткой стоижкой ее было не узнать. Василий Раинчик с группой "Верасы" заставили публику немного понастольгировать, исполнив попурри из популярных хитов ансамбля.
Зена - Зинаида Куприянович.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Василий Раинчик.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Среди ведущих концерта - театральные актеры Вера Полякова и Руслан Чернецкий.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
30-й по счёту “Славянский базар”.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Белорусский государственный ансамбль "Песняры".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Группа "Аура".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Детский коллектив на витебской сцене.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Александр Солодуха.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Ирина Дорофеева.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Алена Ланская.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Концерт в летнем амфитеатре.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Несмотря на пандемию зрителей было много.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Жанет.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Жанет.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Ансамбль "Бяседа".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Виктория Алешко.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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