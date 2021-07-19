Николай Носков в инвалидном кресле довел публику до слез на «Славянском базаре» в Витебске

65-летний певец до сих пор проходит реабилитацию после инсульта, но от выступлений не отказывается. Фото: стоп-кадр телеканала "Беларусь 24".

Возвращение Николая Носкова после перенесенного четыре года назад инсульта стало для его поклонников настоящим чудом. У певца все еще остается много проблем: он не может ходить, передвигается в инвалидной коляске, парализована правая сторона тела, нарушено зрение. Есть вопросы с дикцией, что немного слышно даже во время пения.

Но несмотря на это, Николай поет без фонограммы, его сильный голос звучит все так же впечатляюще, и публика принимает его очень тепло.

Чтобы поднять Николая на сцену, понадобилась помощь четырех человек. Фото: Роман Родин.

На заключительном концерте «Славянского базара» от спел два своих хита – «На меньшее я не согласен» и «Я люблю тебя, это здорово», сидя в инвалидной коляске. Чтобы поднять ее на сцену, потребовалась помощь четырех человек. Зато зал приветствовал артиста стоя, многие поклонники плакали.

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